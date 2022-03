Victoria Federica da su primera entrevista y habla de su vida, sus padres y abuelos

Con 21 años a la espalda y después de haberse convertido en un personaje recurrente en la prensa del corazón, pero sobre todo en la especializada en moda, la sobrina del rey e hija de la infanta Elena de Borbón y Jaime de Marichalar, Victoria Federica ha dado el salto definitivo y se ha decidido a conceder su primera entrevista con sesión de fotos de moda incluida.

La joven, estudiante de tercer curso de Marketing y Comunicación en el centro The College International Studies, es una apasionada de la moda y las redes sociales y esto ya la había puesto en el candelero en varias ocasiones, pues desde que llegó a la mayoría de edad no ha dejado de frecuentar las exclusivas fiestas que a las que las influencers y las marcas la invitan, e incluso ha viajado hasta las principales capitales del mundo para disfrutar de sus semanas de la moda.

Un ejemplo de ello fue París a dónde acudió para disfrutar de los desfiles de marcas como Dior o Roger Vivier y acabó protagonizando uno de los encuentros más sonados de la Fahion Week al fotografiarse con la mismísima Rihanna.

Pero ahora, más allá de comunicarse con sus seguidores y fans a través de las redes sociales, la sobrina del rey ha decidido oficializar su estatus de celebritie concediendo su primera entrevista y sesión de fotos a la prestigiosa revista de moda Elle, donde no han querido desaprovechar la ocasión de concederle su portada del número que llegará a los quioscos el próximo día 18 de abril.

"Natural y muy sincera, Victoria Federica de Marichalar de Borbón concede a ELLE la primera entrevista y sesión de fotos de su vida. Además, la aristócrata brilla en la portada del número de abril de la cabecera, cargado con toda la moda, los 'tips' de belleza y los planes imprescindibles para dar la bienvenida a la primavera", ha indicado el magazine hace solo unos minutos para la sorpresa de todos sus lectores.

Más allá de limitarse a dar la noticia sobre quién ocupará su próxima portada, desde la revista han querido adelanta algunas de las imágenes que formarán parte del número titulado 'Rumbo al Sur' y una gran parte de la entrevista de la aristócrata en la que la joven asegura que se encuentra preparada para mostrarse ante la gente. Quiere hacerlo porque, según ella, la imagen que se difunde de ella no es la verdadera. "Tengo las mismas inquietudes que cualquier otra chica de mi edad", ha sostenido la aristócrata.

"Tengo las mismas inquietudes que cualquier otra chica de mi edad"

Además, los responsables de Elle no han querido dejar de compartir otras pequeñas pinceladas de lo que nos espera en su próximo número y han recogido, algunas declaraciones que pasan por frases como "Cada mañana, cuando me levanto, doy gracias a Dios" e incluso una definición muy contundente que la joven hace de sí misma: "Soy muy estricta y disciplinada, me gusta hacer las cosas bien y lo que me propongo lo consigo", ha admitido ante la prensa.

Para Victoria Federica, tal y como ella mismo deja bien claro en el texto de Elle, la lealtad, la empatía y la responsabilidad son tres pilares fundamentales de su personalidad, algo que debe a la educación que le han dado "las mujeres de su vida", es decir, su madre y sus abuelas. "Son mis mayores referentes, porque han demostrado a lo largo de su vida, con sus actitudes, una gran sensibilidad a la hora de involucrarse en causas benéficas y darles voz. Nada me gustaría más en un futuro que seguir sus pasos y conseguir llevar a cabo proyectos tan relevantes como los que ellas han apoyado", ha querido recalcar según el adelanto de la revista.

"Mi abuelo es mi persona favorita en el mundo"

Victoria Federica y su abuelo, el rey emérito, en Las Ventas. / Europa Press/Europa Press via Getty Images

Victoria Federica tampoco ha perdido la oportunidad de alabar la figura de su abuelo ante la prensa. "Desde niña le he admirado, siempre le he visto como un hombre dedicado y espero que todo el trabajo y el esfuerzo que ha hecho durante toda su vida sea reconocido y estimado ", ha arrancado la joven, que ha señalado al rey emérito como "su persona favorita del mundo".

"A nivel personal es un referente, como para cualquier persona lo es su abuelo, eso es obvio, y le considero mi segundo padre, pero también para mucha gente en España ha sido importante, y lo sé porque se acercan para decírmelo", ha recalcado la estudiante de Marketing.

"Solo quiero que se valore su entrega por este país"

De hecho, el rey Juan Carlos es tan importante para Victoria Federica que, entre los múltiples tatuajes que lleva en honor a los miembros de su familia, hace unos años decidió teñirse en la piel un pequeño velero que el tatuador copió de una fotografía tomada al barco en el que navegó por última vez de forma deportiva.

Para Victoria Federica el rey emérito es una figura clave en su vida. Con él comparte aficiones como el flamenco y la tauromaquia que les han unido siempre y lo hacen también en la distancia. Quizá por eso la joven ha querido aprovechar su primera intervención pública a través de la prensa para pedir respeto hacia su figura. "Solo quiero que se valore su entrega por este país. Aunque hace tiempo que no estamos juntos, hablo mucho con él y sigue siendo mi mayor fuente de inspiración. Lo será hasta que me muera", ha insistido la joven.