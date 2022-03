Bea Retamal (‘GH 17’) y Dani G (‘MyHyV’) rompen por sorpresa y publican dos cartas durísimas

Beatriz Retamal y Dani García han roto su relación, tras un año de amor compartido en redes sociales con sus seguidores. Así lo han anunciado, con mucha tristeza por ambas partes y dando explicaciones de lo ocurrido.

Se conocieron en el pisito de 'Solos', el reality para mitele que emitió Mediaset, y se enamoraron tanto que hasta hicieron una boda ficticia. Desde entonces no se separaron, parecían la pareja perfecta y hasta hacían vídeos de mtmad mostrando la complicidad que tenían ambos.

A ella le habíamos conocido la relación tormentosa que había tenido con Rodri Fuertes - desde GH 17- y él saltó a la fama por su paso por Mujeres y Hombres y Viceversa y La isla de las tentaciones donde ninguna de las chicas le había llegado a tocar el corazón.

Por eso, parecía que ahora sí se habían encontrado dos almas gemelas y esto iba a durar. Pero no ha podido ser.

La carta de Bea "con el corazón y el alma rotos"

Bea compartió con sus seguidores su estado tras romper: "Estoy en un verdadero estado de shock", confesaba. Para dar paso a lo ocurrido:



"Me siento completamente con el corazón y el alma rotos, no sabía que podía doler tanto. Estos últimos tres meses han sido bastante duros, ya que no hemos pasado una buena época, yo he intentado poner buena cara y no darle la importancia que tenían algunas situaciones, porque confiaba en que había amor y que esto pasaría, pero ya he visto que el amor y las ganas no han sido suficientes".

Aunque explica que no pasó nada concreto la mañana de la ruptura, sí reconoce que no pudieron superar el desgaste que conlleva quererse pero no hacerse felices. Algo que le ha provocado "un estado de ansiedad incontrolable".

La carta de Dani G: "Es horrible ver cómo no llegas a estar feliz"

Por su parte, Dani tampoco pudo evitar mostrar que estaba completamente destrozado por la ruptura, que parece definitiva: "Esto no es una decisión de dos o tres días. Desde hace un tiempo no estoy del todo bien", empezó diciendo.

Algo en lo que se deduce que tomó él la decisión: "Creo que no sería justo seguir intentando algo que sabemos que no vamos a conseguir y por el camino hacer sentir mal a alguien que no tiene la culpa. Creo que hay que ser valiente y acabar las cosas igual de bien que empezaron. Es horrible ver cómo no llegas a estar feliz, cómo no llegas a coger el punto, y ver cómo algo que empezó tan bonito puede acabar tan mal... pues es una mierda".

Una ruptura que parece definitiva aunque demuestran que hay mucho amor aún, y así lo reflejó Dani al dedicarle las siguientes palabras a su ex: "Gracias por haberme hecho sentir cosas que no he sentido en mi vida y por habérmelo hecho pasar tan bien este año. A la familia porque me ha hecho sentir como en casa desde el principio y a vosotros por habernos dado tanto cariño y tanto amor".