Beatriz Luengo también estará en UPA Next

Buenas noticias para los amantes de UPA Dance. La mítica serie de bailarines va a volver con una secuela con el título de UPA Next. Poco a poco se han ido conociendo algunos detalles de este proyecto que se emitirá en Atresplayer Premium.

Hace unos días conocíamos que Miguel Ángel Muñoz no faltará, poniéndose en el papel de Rober. Pero parece que no será el único del elenco original que formará parte de este estreno. Según ha podido conocer Vertele, Beatriz Luengo también lo hará. Recuperará su papel como Lola que interpretó durante seis temporadas.

Así, Lola y Rober regresarán a la escuela de Artes Escénicas de Carmen Arranz para dar vida de nuevo a estos personajes que, sin duda, han marcado sus carreras de por vida. Y eso no es todo. En el caso de Luengo, "será con un papel protagónico y no una simple participación puntual".

17 años después, la nueva temporada de Un Paso Adelante promete convertirse en un recorrido nostálgico para todos aquellos que disfrutaron de esta mítica serie de principios de los 2000s. Aunque aún se desconoce su fecha de estreno, lo que está confirmado es que reunirá a muchos de los rostros emblemáticos de este proyecto. Y con la confirmación de Beatriz Luengo y Miguel Ángel Muñoz han empezado con muy buen pie.

La trama

¿Qué veremos en UPA Next? "La historia de UPA Next retoma el universo de Un Paso Adelante y a algunos de sus personajes más emblemáticos", explicaba Atresplayer Premium. Pero eso no es todo. Volverá a ambientarse en la escuela de Artes Escénicas de Carmen Arranz y sus personajes emblemáticos conseguirán así llenar de nostalgia a sus más fieles seguidores y atrapar a un nuevo público.

¿Quiénes más se unirán al elenco de esta secuela? Tendremos que esperar para saberlo. Lo que sí ha sido una evidencia es que a Miguel Ángel Muñoz le rondaban las dudas con respecto a este proyecto. Hace un año, confesó que "algo que tuvo tanto éxito como UPA Dance sería difícil de superar", y aseguró que "es mejor dejar las cosas como están". Pero parece que ha acabado convencido y que Rober volverá a la pantalla después de 17 años.