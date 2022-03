Una canción de ‘Encanto’ fue grabada mientras la actriz estaba de parto

Encanto se ha convertido en una de las películas Disney más exitosas de los últimos años. Su banda sonora ha roto todo tipo de records, sobre todo gracias al tema No se habla de Bruno. La canción ha pasado varias semanas en lo más alto de la lista Billboard de Estados Unidos. Un hecho histórico para una canción que pertenece a una película de animación.

Con todo esto, durante estos meses hemos ido conociendo todo tipo de curiosidades sobre la película. Y es que se ha convertido en todo un fenómeno de masas y su música, compuesta por Lin-Manuel Miranda, ha cautivado a millones de personas.

La actriz que pone voz a Mirabel estaba de parto

Ahora, gracias a una entrevista de Variety, hemos conocido una anécdota que ocurrió en el estudio de grabación de Encanto. Y es que la actriz Stephanie Beatriz, quien pone la voz de Mirabel en la versión original, se puso de parto cuando grabó Waiting On A Miracle (Un regalo mágico en la versión en castellano). Menuda coincidencia.

Stephanie Beatriz - Waiting On A Miracle (From "Encanto")

De hecho, al día siguiente, la actriz dio a luz a su primera hija Rosaline. "No quería decírselo a nadie en Disney porque no quería que nadie se asustara", ha dicho Stephanie. "Pero ya estaba teniendo algunas contracciones cuando estábamos programados para grabar ese día. Me dije: '¡Bueno, crucemos los dedos para que termine la canción antes de que llegue”, ha terminado diciendo!

La primera hija de Stephanie llegó el pasado agosto, cuatro meses antes de que la película se estrenase en cines.

Sin duda, otra divertida anécdota que ya forma parte de la historia de Encanto. ¿Qué otras cosas pasarían durante la grabación de las canciones que ya forman parte de la banda sonora de toda una generación de niños y niñas?