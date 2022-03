Justin Quiles nos desvela cómo Rosalía le propuso componer ‘Saoko’

Justin Quiles no solo triunfa con el lanzamiento de sus propias canciones. El puertorriqueño también es uno de los más solicitados por otros artistas en el estudio. Ha compuesto temas para otros compañeros de profesión que se han acabado convirtiendo en verdaderos hits.

Una de ellas es Rosalía. Lo creas o no, Justin forma parte del equipo de composición de Saoko, una de las canciones que más han sonado de su nuevo álbum MOTOMAMI.

Aprovechando la visita del puertorriqueño a los estudios de LOS40, hemos querido conocer más acerca de este trabajo. ¿Cómo le propuso Rosalía trabajar en este proyecto? ¿Cómo fue el inicio de la creación de Saoko? Nuestro protagonista responde.

La catalana estrenó su lado más motero con este estreno. Saoko aterrizó en las plataformas digitales el 4 de febrero de este año para adelantarnos nuevos detalles del lado "moto" de su álbum. Inmediatamente comenzó a sonar en todos los rincones del mundo, consiguiendo que sus ritmos se convirtiesen en la banda sonora de millones de personas.

El videoclip de la canción acumula ya 23 millones de reproducciones. ¡Y las que quedan!

Justin Quiles es uno de los confirmados para LOS40 Primavera Pop 2022. El intérprete de Loco estará en Madrid y Rubí (Barcelona) los próximos 1 y 2 de abril.

Y tú, ¿sabías que Justin Quiles había compuesto, entre otros, el tema de Rosalía? Pero no es la única. J Balvin, Ñengo Flow, Don Omar y Anitta también se encuentran entre los artistas para los que ha trabajado.