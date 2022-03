Macarena Gómez (‘La que se avecina’) y su familia no se conforman con ver lo que está pasando en Ucrania

Muchos estamos acostumbrados a ver a Macarena Gómez en su lado más comediante. De hecho, muchos la recuerdan por su papel de Lola Trujillo Pacheco en La que se avecina. Pero eso son personajes, la vida real es muy distinta y ella es de las que se toma la vida con humor, pero también de las que se lían la manta a la cabeza cuando la ocasión lo requiere.

Muchos asistimos horrorizados a lo que está ocurriendo en Ucrania y seguimos cada noticia que nos llega desde el epicentro de la guerra, pero los hay que mueven ficha y se ponen en acción y la actriz es de este segundo grupo.

A través de sus redes sociales ha informado de una iniciativa que ha puesto en marcha para ayudar a los refugiados ucranianos que están abandonando su país para escapar de una muerte casi segura. Ha creado, junto a su pareja, Aldo Comas, un grupo llamado Do It Yourself Ukraine que ya tiene su propia cuenta (@diyukraine) a la que pueden acudir todos aquellos que quieran acoger en su casa a una familia de refugiados.

Viaje a Ucrania

“Nos vamos a buscar refugiados y a llevar material humanitario. Hemos creado un grupo @diyukraine y necesitamos: Vehículos y conductores. Material humanitario. Dinero para alquilar vehículos. Traductoras (preferimos chicas ya que la mayoría de refugiados son mujeres con niños). Autobuses”, compartía en sus redes.

“Cualquier marca, entidad o persona que quiera colaborar o unirse al convoy que contacte a través de nuestra página @diyukraine”, compartía junto a un número de cuenta para colaborar (ES06 0182 3265 8602 0154 8767). También plantea la posibilidad a las familias que quieran acoger. “Todos los refugiados vendrán perfectamente documentados”, aseguraba.

Ya ha comenzado la cuenta atrás. El viaje tendrá lugar el próximo 4 de abril, día en el que el convoy saldrá desde La Jonquera.

“Somos un granito de arena en un mar. Pero orgullosos de lo que estamos consiguiendo. Ya somos 11 vehículos con capacidad para unas 30 y pico personas. 30 y pico personas que necesitan urgentemente salir de ahí y que alguien les dé un poquito de vida y un entorno seguro. Están secuestrando mujeres y niños a diario y los @tempos políticos de nuestros gobernantes dejan mucho que desear. Somos rebeldes. Salimos el@4 de abril. #DiyConvoy #sosukraine”, compartía Aldo Comas en la última actualización de este proyecto.

Una familia acogida

Macarena también ha contado la historia de su hermano Carlos y su familia que “acogieron el pasado 10 de marzo en su casa a una maravillosa familia ucraniana, de 7 miembros (5 niños) que lo han perdido todo”.

Ha puesto en marcha otra iniciativa para recaudar dinero y poder ayudar a esta familia. Ha creado un menú solidario. “El 20% integro de la venta total de este menú Solidario (Canapés fríos-calientes y dulce) irá destinado a una cuenta bancaria que han habilitado para la familia. Pedro, Nadia, Anhelina 17 años, Nadia hija 15 años, Anita 13 años, Dani 10 años y Samuel 7 años, necesitan toda la ayuda posible!!! Sus otras dos hijas mayores en Ucrania con sus maridos”, contaba.

Está claro que hay quien mira y hay quien hace.