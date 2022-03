Tom Brusse y ha dejado a su novia Sarah por videollamada y en directo. La situación no puede ser peor para ambos pero en estos casos la persona que es dejada es la que se lleva la peor parte. Sarah no daba crédito a lo que Tom le estaba diciendo. Brusse con cara compungida habla con su novia. La deja en directo, ante los seguidores del programa de Telecinco Secret Story. Ella entonces, comienza a enumerar todo lo que él le ha ido diciendo, todo lo que han hecho juntos así como los planes de futuro y vaticina que con esa chica no le va a ir bien. Si Tom deja a su novia es porque ya tiene sustituta. Sarah está muy dolida, llora y estruja durante toda la llamada un pañuelo de papel. En la lista de agravios cita que le ha presentado a su madre. Todos sabemos que cuando presentas a alguien a tu madre es por algo. Las madres no quieren que les presentes a cualquiera. A Sarah le indigna además que tan solo 24 horas después de conocer a su madre, Tom se acerque a otra chica que encima se llama como ella.

"Me has dicho que era la madre de tus hijos, teniamos planes, buscar un piso para los dos. Y ahora te acercas a una chica". Sarah llora todo el rato, no entiende que ha pasado en estas 24 horas. Le recrimina que no la respeta y que ha cambiado, nadie le reconoce.

Sola y triste

Sarah dice "Estoy enferma, estoy sola en Dubai". Y le pregunta por qué se va con otra (eso sería mejor no haberlo preguntado, la respuesta no suele gustar). "Me dejas en directo. Me dijiste que me echabas de menos, que me querías más que a nada en el mundo y lo fastidias. No puedes enviarme un mensaje diciendome que me echas de menos.Le recuerda varias veces durante su charla que está sola en Dubai".

Tom Brusse: "No quiero hacerte daño"

Sarah: "Ya me lo has hecho, Tom" #SecretGala9 pic.twitter.com/nx2Vu1PnED — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) March 17, 2022

Por su parte Tom junta sus manos como pidiendo perdón a la joven. El presentador Carlos Sobera habla con Tom tras la videollamada. El concursante le explica que él también está dolido y que se imaginaba la reacción de Sarah. Le ha explicado a Sobera que él también se ha sentido mal al ver que la estaba haciendo daño.Sin embargo, él prefería aclarar las cosas. "Tampoco está seguro de lo que está haciendo", dice Tom en referencia a su acercamiento a la otra Sara del concurso. Será el paso de los días el que nos confirme si Tom ha hecho bien cambiado una Sarah por otra.