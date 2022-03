Tom Brusse desvela en ‘Secret Story’ que Marta Riesco quiso algo con él y da detalles

Miriam Saavedra, Víctor Sandoval y Tom Brusse forman el cuerpo de élite que ha llegado a la casa de Secret Story para intentar ayudar y apoyar a los concursantes en la recta final del programa. Llegan frescos y con información del exterior que están sabiendo explotar para seguir dando juego.

Bien lo sabe la princesa inca que no dudó en hablar de uno de los culebrones de los últimos meses, el de Marta Riesco. La periodista que puso en jaque el matrimonio de Olga Moreno y Antonio David Flores al iniciar una relación con él.

Parece que va bien la relación entre ambos y que lo de compartir casa no les está yendo nada mal. Pero claro, desde que se conoció su historia, no han dejado de salir informaciones sobre la periodista y no todas la dejan en buen lugar.

Pues bien, su historia ha llegado, incluso, a la casa de Guadalix. "Me da mucha pena. Con Antonio David, tío... ¿No hay hombres?", decía Saavedra después de explicar que la última vez que fue a Sálvame fue para hablar de ella. Explicó que la utilizó para sacar informaciones y que la seguía a todas partes.

Cuando Víctor Sandoval le preguntó si le gustaba Antonio David, fue muy rotunda: “Jamás, yo soy muy selectiva. Soy de las personas que pienso que tú eliges de quién te enamoras”.

“Muchas veces le llamas amor cuando quieres decir, trepo”, añadía Sandoval. Y era en ese momento cuando entraba en la conversación el tercero en discordia.

La confesión de Tom Brusse

"Cuando salí de Supervivientes fui a una terraza y subí una storie. Al rato llegó...", explicó el francés dando a entender que aquello fue algo más que una causalidad. “La Riesco quería liarse con Tom Brusse, ¡qué fuerte!”, se asombraba Sandoval mientras Brusse afirmaba.

“Me hablaba por Instagram, me decía vente a Ana Rosa y tal", seguía explicando el ex concursante de La isla de las tentaciones. “Ella decidía los contenidos, el director qué pensaría”, picaba un poco su compañero.

Está claro que este trío ha llegado dispuesto a dar que hablar. Y a falta de Marta Riesco, Tom Brussse parece que se ha fijado en la canaria.