Maikel Delacalle responde a Mamen Mendizábal sobre las acusaciones de machismo en la música urbana

El rapero canario Maikel Delacalle, uno de los artistas urbanos más conocidos de nuestro país, fue uno de los invitados al rodaje del segundo capítulo del programa que Mamen Mendizábal está grabando para La Sexta, Encuentros Inesperados y sin dudo, fue uno de los grandes protagonistas de la conversación.

El artista se sentó alrededor de una mesa redonda junto a la conocida presentadora, el exfutbolista Santiago Cañizares, el abogado y exministro de Defensa José Bono y el periodista catalán e historiador del arte Marc Giró, para hablar de las nuevas masculinidades. En el debate se trataron varios temas, sin embargo, cuando llegó el momento de hablar de la música urbana, como era de esperar todas las miradas se centraron en Delacalle y este tuvo que responder ante las acusaciones de machismo que la presentadora hizo sobre el género.

"Yo no sé mucho de música urbana... pero yo te tengo que decir que no estoy en la música urbana porque la he considerado machista siempre. Y me parece que las letras están muy sexualizadas y la visión que se da de la mujer, desde mi punto de vista, es lamentable", sostuvo la conocida comunicadora dirigiéndose al rapero.

Ante estas palabras el de Tenerife defendió que él jamás ha incluido una letra machista en sus canciones y que tampoco en sus videoclips. "Si me hice famoso es porque creo que soy el único artista urbano, o de los pocos, que viene de la calle de verdad, que no le falta el respeto a las mujeres. Puedo buscarte cualquier letra de cualquier canción, hasta la más cachonda, y en ningún momento yo digo nada malo de una chica", recalcó Delacalle.Yo después te mando mis temas y después tú me dices una sola cosa que veas machista"

Continuando con la entrevista en formato de charla, Mendizábal le insistió al músico sobre la reproducción o no de estereotipos machistas por parte de la música urbana, algo a lo que el rapero contestó que sí pero matizando. "Opino que sí pero depende de quién la haga. Yo después te mando mis temas y después tú me dices una sola cosa que veas machista", se defendió Delacalle.

Para rematar el tema, Mendizábal le pidió a Delacalle que pusiese una de sus canciones y se optó por Una Pregunta, una colaboración entre el canario y el puertorriqueño Guaynaa en la que cada uno grabó su parte del videoclip y después, en postproducción, se montó la pieza final resultante. "Este es otro artista, no soy yo. A mí júzgame por lo mío", insistió Delacalle en primer término para después explicar que de todos sus videoclips este podría ser el más picante y que, a su parecer, hay una gran diferencia entre cómo se trata a las mujeres en su parte respecto a la de su compañero y que en el caso de su equipo, fueron las bailarinas las que escogieron su vestuario.

"Déjame aclarar esto, porque creé esta canción para hablar de esto: 'Te montas al carro ¿por atrás o por alante?, qué si coges Uber o conduces tú, mi niña; 'Entras a la disco ¿por atrás o por alante?', la zona VIP siempre es por atrás, si no, entras por dónde entra todo el mundo; 'Te sacas los selfies por atrás' ¿cómo hace todo el mundo? ¿O cómo les gusta a la mitad?", sostuvo el rapero poniendo para poner punto y final a la conversación con una explicación 100% gráfica de Una Pregunta.