Rosalía, Tiago PZK, Walls, Bad Gyal y DVICIO, protagonistas de la semana con sus nuevas canciones

No hay viernes sin una buena sesión de los nuevos temas de tus artistas favoritos. Y es que cada semana sacan su arsenal a relucir para convertirse en nuestra banda sonora favorita.

El pasado 11 de marzo fueron Megan Thee Stallion, Dua Lipa, Amaia y Álvaro de Luna algunos de los que protagonizaron las playlists con sus nuevos lanzamientos. Prepárate porque esta semana llega cargada de auténticos hits. ¡Dale al play!

Viernes 18 de marzo

Rosalía - CANDY. Es uno de los lanzamientos más esperados del año. La artista catalana ha aterrizado con su álbum MOTOMAMI, que incluye un repertorio de lo más variopinto. Una de las canciones es Candy, que habla de una historia de desamor con la que muchos se sienten identificados. Candy forma parte de la parte Mami del disco.

Tiago PZK - Hablando De Love. El artista argentino se pone romántico para lanzar una canción que rompe con el estilo urbano al que nos tiene acostumbrados. Esta canción que fusiona los sonidos de una balada con los del pop y el R&B nos trae una historia de un amor intenso.

Walls - Los Niños Del Parque. El artista presenta su nuevo álbum Los Niños Del Parque, cuyo sencillo lleva el mismo título. Walls se convierte así en una promesa de la nueva generación de artistas que apuestan por el pop rock de los 2000. Basta con escuchar este repertorio para confirmarlo.

Bad Gyal, Beny Jr - Flow 2000. La que sí trae los ritmos urbanos es Bad Gyal, se ha unido a Beny Jr para lanzar la nueva versión de su Flow 2000. Con unos nuevos ritmos de lo más pegadizos, la catalana vuelve a convertirse en la protagonista de todas nuestras fiestas.

DVICIO - Arte. Los madrileños han anunciado el título y fecha de salida de su nuevo álbum: El Laberinto. Pero eso no es todo. También han presentado un nuevo adelanto. Se trata de Arte, que formará parte de este repertorio de 12 canciones que llegará al completo el 29 de abril. Aseguran que esta canción ha sido la piedra filosofal de todo lo que vamos a escuchar.

Residente, Ibeyi - This Is Not America. El puertorriqueño ha vuelto a la carga con una nueva canción de lo más reivindicativa. En ella, deja claro que "América no es solo USA", comparándolo con decir que "África es solo Marruecos".

Charli XCX - Used To Know Me. La artista presenta su nuevo álbum CRASH, que llega con un repertorio de lo más diverso. Una de las canciones que incluye es Used To Know Me, que llega con unos sonidos electrónicos dispuestos a levantarnos de la silla.

Gayle - Luv Starved. Triunfó con Abcdefu, y ahora llega con una nueva propuesta para convertirse de nuevo en la protagonista de todas las listas de éxitos. Se trata de Luv Starved, que forma parte de su disco A Study Of The Human Experience Volume One, en el que también está incluido el hit mencionado en líneas anteriores.

Flavio - Por y Para Mí. El extriunfito presenta esta canción pop con un estribillo muy pegadizo. Trae una historia de desamor en la que se siente un profundo vacío en el interior. Una historia con la que muchos se sienten identificados.

Otros de los artistas que han lanzado sus nuevas canciones son DENNA y Bombai con Celebrando, Blessd, Myke Towers y Ovy On The Drums con Tendencia Global, Marmi y Yarea con Estaba Claro, Julieta Venegas con Mismo Amor, Mabel, Jax Jones y Galantis con Good Luck y Tones And I con Eyes Don't Lie.