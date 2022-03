Alejandro Sanz celebra el Día del Padre con su dedicatoria más emotiva a sus hijos

No es la primera y tampoco será la última vez que lo haga. Alejandro Sanz siempre ha demostrado sentir verdadera pasión por sus hijos. Son su principal motor en la vida y la fuente de inspiración más importante.

En este día tan especial, el del Padre, ha querido celebrarlo rindiéndoles homenaje a ellos, que para él son la creación de su felicidad. Pero tal y como mencionamos en líneas anteriores, estamos seguros de que no será la última vez que lo haga, ya que en cada logro que consigue están ellos.

"Dicen que no hay definición perfecta de felicidad. Yo lo tengo claro: mis hijos. Ellxs son la historia más bonita y divertida que he escrito en mi vida. Soy un padre orgulloso e impaciente por leer todos los capítulos que nos quedan por vivir. Hoy me felicitan, pero yo les celebro cada día. Os amo", dice el madrileño en la descripción de la publicación.

En ella vemos algunas imágenes caseras de los descendientes de nuestro protagonista: Alma, Alexander, Manuela y Dylan.

Alejandro Sanz se ha convertido en tendencia en los últimos días tras lo conseguido en La Resistencia. El cantante, que se encuentra en promoción de su nueva gira, acudió al programa de Broncano y, a la hora de salir al plató, consiguió que el público se pusiese en pie para recibirlo. "No recuerdo ni una vez en la que el público se haya puesto de pie para recibir a un invitado. Ni en este teatro ni en el anterior", dice la cuenta del programa en Twitter.

Es evidente que Alejandro Sanz es una de las voces más icónicas de nuestro país, consiguiendo llevar el talento de España a otros territorios. Pero él tiene claro que sin sus hijos, muchos de sus logros no habrían sido posibles. ¡Feliz día, Alejandro!