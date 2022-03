Alejandro Sanz consigue en La Resistencia algo inédito

Lo que sucedió ayer en el programa La Resistencia de David Broncano con Alejandro Sanz no había pasado nunca en la historia del show. El cantante se encuentra en estos momentos en la promoción de su nueva gira que le llevará este verano por varias ciudades españolas.

No es la primera vez que Alejandro Sanz acude al programa de Broncano. De hecho, en su primera visita tuvo que contestar a la pregunta incómoda sobre sexo del presentador. Le preguntaban entonces por si se ponía sus canciones para follar, a lo que el cantante contestó que no, porque estaría más pendiente de los arreglos. Salió bien parado de aquella, Sanz.

Ayer en el programa que emite Movistar, Sanz lo volvió a hacer y dejó a todos incluído al presentador con la boca abierta.Tras la breve introducción sobre el invitado en la que apuntó que era una persona más o menos conocida y que no tenía nada más que hacer y por eso había ido para pasar el rato, Sanz pisó el escenario recibiendo los aplausos del público que se puso en pie. Esta situación jamás se había dado así que todos estaban muy sorprendidos. Broncano miraba sorprendido lo que estaba viendo y no podía ocultar su alegría. El propio Sanz comentó “qué maravilla. Me encanta el sitio (en referencia al nuevo plató del programa)”.

No sabemos que llevó al público a levantarse y ovacionar fervientemente al cantante que les saludaba sonriente desde el escenario. El presentador pidió a los asistentes al show que se sentaran y Sanz le preguntó si él se podía sentar también.

Se notaba en el ambiente de alegría porque Sanz estuviera en el plató de televisión. El Ricardo Castella, director del programa, afirmó que lo que acababan de presenciar “se acerca a lo que es justo”. Estas palabras provocaron los aplausos del mismo Alejandro Sanz que seguía en pie y del público.

No recuerdo ni una vez en la que el público se haya puesto de pie para recibir a un invitado. Ni en este teatro ni en el anterior. Es el puto Alejandro Sanz, qué menos. pic.twitter.com/juko5G8veW — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) March 14, 2022

La gira de Sanz

Alejandro Sanz viajará por toda España durante los meses de junio y julio presentando su primera gira desde la pandemia. Las ciudades de Madrid, Valencia, Cádiz, Tenerife, Murcia, Bilbao, Fuengirola Benidorm, Zaragoza, Sevilla y Valladolid están de suerte. Seguro que el cartel se va ampliando y añadiendo nuevas fechas a la esperada gira de Sanz.

Sanz en un momento del programa La Resistencia / Movistar

Durante los dos años de pandemia por Covid los artistas han parado sus giras y presentaciones en público. Ahora parece que se está reactivando el tema y son ya muchos los cantantes que están planeado giras. El solista aseguraba hace poco "Hoy es un día de alegría para nosotros por poder anunciar esta gira postergada durante 2 años. Quiero agradecer a los que mantuvieron sus entradas durante 2 años ya que en este proyecto está trabajando mucha gente. Tengo muchísimas ganas de subirme al escenario porque va a ser una gira espectacular". Seguro que en su gira le reciben igual que en el programa de Broncano de ayer.