Tras ver a Kerem Bürsin con Carlos Bardem y Antonio Banderas crece la esperanza de verle trabajando en España

Desde que Kerem Bürsin dio vida a Serkan Bolat en Love is in the air se ha convertido en uno de los actores más seguidos y deseados de nuestro país. Los muchos que ansían verle por España se han podido dar el gusto este fin de semana porque se ha pasado por Málaga.

Ha sido uno de los invitados al Festival de Cine de Málaga donde ha acaparado los focos de todos los medios de comunicación que no han dudado en preguntarle si viviría en nuestro país, algo a lo que él siempre ha contestado afirmativamente por lo mucho que le gusta. De hecho, en su anterior visita a las islas Canarias, ya dejó claro que su productora había comprado los derechos para una serie que podría grabarse aquí.

Tras la inauguración del Festival se iba a la fiesta posterior en la que coincidía con Carlos Bardem, uno de nuestros actores más relevantes con el que parece que ha hecho buenas migas.

El actor turco no dudaba en compartir una foto de ambos de fiesta con un mensaje que ha hecho sonar las alarmas. "¡Un placer conocerte! Tenemos proyectos de los que hablar", escribía. ¿Estarán planeado grabar juntos? ¿Vendrá finalmente Bürsin a grabar a España?

TheBursin IG | Kerem ha compartido este vídeo junto al actor Carlos Bardem con la siguiente captura “Carlos Bardem fue un placer conocerte! Tenemos proyectos de los que hablar!! 🤘🏻 haha” #KeremBürsin pic.twitter.com/816TjmXfr3 — Kerem Bürsin Spain (@Kerembursinsp_) March 20, 2022

Conociendo estrellas

De momento no ha respondido a esas preguntas, pero sí ha hecho buenas migas con otro de nuestros actores más internacionales y no hablamos de Javier Bardem sino de Antonio Banderas. Bürsin no dudó en pasarse por el teatro del actor.

Ya en la alfombra roja aseguraba que él creció con Banderas y que se empezó a interesar por la actuación tras verle en El Zorro. Así que, no ha querido perder la oportunidad de conocerle en persona. Ha sido el propio Banderas quien ha publicado la foto de ambos.

"Ayer vino a ver #COMPANY Kerem Bürsin, el actor turco que triunfa con la serie #loveisintheair. Disfrutó con la obra y nosotros con su presencia", compartía nuestro actor. Veremos si también tienen planes de los que hablar ellos dos. “Gracias y fue un placer”, aseguraba el actor en sus stories.

TheBursin IG | Kerem ha subido a su historia la fotografía junto a Antonio Banderas agradeciéndole. “Antonio Banderas, gracias y fue un placer”#KeremBürsin pic.twitter.com/sXqR1ngcwl — Kerem Bürsin Spain (@Kerembursinsp_) March 20, 2022

Una foto que también ha querido compartir su hermana. “Orgullosa de ti! Todos crecimos con La Máscara del Zorro como película favorita!”, comentaba.

Está claro que cada visita del actor turco a nuestro país nos deja sorpresas, ahora sólo nos queda esperar porque como dice el refrán, no hay dos sin tres. De momento ya le hemos visto disfrutar del vino de las bodegas El Pimpi o de la música de nuestro país.