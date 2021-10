Kerem Bürsin revoluciona a sus fans españoles con su visita a Gran Canaria y anuncia nuevos proyectos

Las series turcas pueden considerarse uno de los últimos fenómenos televisivos que ha cambiado las parrillas de las cadenas. El furor empezó hace unos años y se ha ido consolidando. Y si la visita en 2019 de Can Yaman nos dejó claro la repercusión que tienen estos actores en nuestro país, la de Kerem Bürsin no ha hecho más que confirmarlo.

El protagonista de Love is in the air se convirtió en el embajador de la Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida. El jueves aterrizaba en Madrid y a la mañana siguiente ponía rumbo a las islas. Y como era de esperar el baño de fans en el aeropuerto era algo previsible. Como ya ocurrió con su paisano Can Yaman, tuvo que ser escoltado por la policía.

Y es que había mucha expectación entorno a esta visita de la que podremos conocer más detalles en Divinity que tuvo acceso a una entrevista con el actor que ocupa una buena parte de su parrilla. De momento, hemos podido ver un adelanto en el que habla de sus planes en nuestro país.

Le encanta España

"Me encantaría trabajar en España me parece un país con una industria del cine y televisión impresionante con directores y actores muy talentosos. Me encantaría, habrá que ver”, aseguraba. Lo que está claro es que este furor por las series turcas está despertando un interés global por sus actores.

“Respecto a los proyectos no te puedo contar mucho, he tenido ofertas de los Emiratos, Estados Unidos y también en España, pero me encantaría tener proyectos aquí", aseguraba el turco.

"Mi productora tiene los derechos de un libro cuya trama tiene lugar en España y Turquía y podríamos rodar en estos países. Dentro de mi productora está el director de Love is in the air, con quien tuve una relación director actor maravillosa y creo que podría rodar cualquier cosa con él", añadía dejando la puerta abierta a un futuro proyecto en nuestro país.

Un fin de semana completo

Durante su estancia en España atendió a varios medios de comunicación y a muchos fans que no quisieron perderse la oportunidad de verle en persona. En todo momento dejó las puertas abiertas a regresar aquí no solo para trabajar, sino incluso para vivir. En este viaje exprés ha podido disfrutar de las rocas volcánicas o las dunas de Maspalomas que no ha dudado en compartir en sus stories.

Es consciente del movimiento que se ha creado para que tome el testigo de Daniel Craig como el futuro James Bond. “Es genial, pero, ¿seré James Bond?, ¿un James Bond turco?, no tengo ni idea”, aseguraba.

De vuelta a casa

Desde España regresó a su país donde se encontró en el aeropuerto con la sorpresa de que su chica, Hande Erçel había ido a buscarle. También la prensa de su país quiso saber cómo le había ido en nuestro país.

“Es una isla muy bonita, la gente es muy cálida y amigable, fue hermoso”, aseguraba sobre su fin de semana en Canarias.

Veremos si regresa pronto, de momento, está valorando todas las propuestas que está recibiendo, que no son pocas.