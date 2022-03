‘Secret Story 2’: Cora adivina el secreto de Carlos y descubre que las apariencias engañan

El juego de las esferas se va acotando cada vez más. Los participantes de Secret Story 2 parecen haberse tomado muy en serio la tarea de descubrir los secretos de sus compañeros, y aunque estén a pocas semanas de la gran final, más vale tarde que nunca. Y en la décima semana de reality, Carlos es el que ha caído.

El misterio que trajo le madrileñe a la casa era un auténtico secreto para todos, hasta que las pruebas permitieron a todos empezar a ganar pistas. La primera -y única- que desvelaron suya era el dibujo de una hogaza de pan, que parecía estar relacionada con uno de los secretos relacionados con el hambre o la cocina. Sin embargo, nada más lejos de la realidad.

Carlos ya acumulaba 4 esferas, por lo que el hecho de que Cora le presentase un careo ponía en riesgo todas ellas o bien, hacía que se quedase las dos que ostentaba la valenciana. En los sesenta segundos otorgados por el programa, se le vió especialmente nerviose, algo que ya indicaba que Cora había acertado de lleno en su apuesta:

¡Cora ha adivinado el secreto de Carlos y se ha quedado con sus esferas! ¿Os esperabais que este fuera su secreto? #SecretNoche10 pic.twitter.com/mS3jZBvi4M — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) March 21, 2022

El secreto de Carlos era "fui catequista, casi tomo los hábitos", y fue adivinado casi por descarte. La hermana del famoso Jonathan decidió ir a por ese secreto por ser el menos evidente de los restantes en la lista, y el tiempo restante hacia la final del concurso le hizo arriesgarse. Elle, por su parte, decidió tomarse la situación con mucha deportividad y abrazar a su compañera después de que le quitase justamente sus esferas.

La explicación del participante era que al ser de una familia tradicional, de creencias religiosas muy cristianas, le encantaba ser catequista. Sin embargo, a medida que fue creciendo se fue dando cuenta de que tomar los hábitos y pasar a ser sacerdote no casaba del todo con su manera de vivir la vida, y progresivamente asumió que no estaba tan cercano a la profesión como él pensaba. De este modo, abandonó su posible profesión sacerdotal.

La segunda carrera religiosa frustrada de Secret Story

La periodista fue derrotada por Lucía Pariente después de adivinar su secreto, que no era otro que "quería ser monja y me propusieron ser scort". Aunque ambos hechos no tenían relación entre sí, sí era cierto que la periodista fue a un colegio de monjas y por ello quería formar parte de la Iglesia. Con el tiempo, como Carlos, se dio cuenta de que ese no era su camino. Por supuesto, tampoco llegó a ser scort.