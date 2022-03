La actriz Carme Elías anuncia que padece alzhéimer

La actriz catalana Carme Elías, que lleva cuatro décadas sumergida en el mundo de la interpretación de nuestro país y que el pasado sábado recogió el Premi Especial del Brain Fil Fest en Barcelona, aprovechó este acto para hacer público que, a sus 71 años, los médicos le han detectado alzhéimer.

La intérprete se refirió a esta enfermedad degenerativa como la "innombrable" y relató ante los allí presentes que fue precisamente durante su último rodaje cuando empezó a notar los primeros síntomas "Finalmente, después de aquel largo recorrido de médicos, pastillas, post-its y también mucha valentía llega la innombrable palabra, alzhéimer", reflexionó sobre el escenario la actriz ganadora de un Premio Goya por su trabajo en la película Camino.

En un discurso que no dejó indiferente a nadie, Elías se quiso presentar a sí misma como a un testimonio de una enfermedad que no tiene marcha atrás, "aún". Que no tiene cura paliativa, "aún". Que te encierra en casa. Que no tiene esperanza de recuperación, "aún" Que te roba el ser y que "significa un después desconocido en la vida de quien la sufre".

Fue un acto de sinceridad, no de valentía

Este lunes, dos días más tarde de haber hecho el anuncio público, Elías ha acudido a la Ser Catalunya para charlar con el equipo de Aquí, amb Josep Cuní y allí ha reflexionado sobre su anuncio. Para la actriz haber hecho público que padece alzhéimer no ha sido un acto de valentía, si no un "acto de sinceridad" que la ha hecho sentir mucho más liberada. "Era algo que tenía muy bien pensado y lo dije cuando quería decirlo. Estoy contenta de haberlo dicho y de sentir que he hecho lo que debía hacer", ha sostenido.

La actriz también ha confesado que se siente un poco más vulnerable pero que si ella de alguna manera puede ayudar a visibilizar esta enfermedad, lo hará. "No estoy asustada", ha sostenido ante los micrófonos de la Ser. Para ella, haber encontrado un diagnóstico ha sido todo un alivio después de muchos meses de pruebas.

"Por mi condición de actriz es imposible no compartir esto con un público que me ha dado tanto", ha confesado Elías, que siente que el hecho de ser una figura pública le ha dado la oportunidad y la obligación de visibilizar esta enfermedad "que te va comiendo el cerebro".

"No querría llegar a la nada"

Elías ha relatado que lo que más miedo le da del alzhéimer es el hecho de ir "hacia la nada". "Yo no sé qué siente la persona por dentro —refiriéndose a cuando la desconexión con el mundo que les rodea es prácticamente total— pero yo no quiero estar en ese estado. Me parece patético, me parece impudoroso... pero no por mí... me parece una injusticia de la sociedad si me obligan a vivir de esta manera. Porque no estás... Puedes hacer un gesto de sorpresa, tener un gesto mecánico que se va en un segundo, pero enseguida vuelves a ser una especie de ser sin vida interna... y esta proyección que hago de mí misma si miro hacia delante, es lo que más me preocupa", ha sostenido.

Cuando llegue le momento, quiere que sus seres queridos respeten su voluntad de "dejar de vivir"

Por último, la conocida actriz ha expresado su deseo de que cuando llegue a este punto en el que ella "ya no esté", sus seres queridos cumplan su voluntad de "dejar de vivir". Porque si tu cabeza no está, si solo hay un instinto que funciona con un 'clic' o con un pequeño estímulo, ¿qué sentido tiene la vida?", ha reflexionado la intérprete.