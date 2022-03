Netflix prepara una serie sobre la historia de U2 producida por J.J. Abrams

Las películas y series biográficas desarrolladas a partir de un artista o grupo musical están a la orden del día. Después de Rocketman o Bohemian Rhapsody, Hollywood se ha dado cuenta de lo rentable que es la fórmula, y no dejan de anunciarse nuevos proyectos que involucran a nuevas figuras de la música. Desde Madonna a Michael Jackson, todos quieren aparecer en la gran pantalla para contar su propia historia.

Ahora será U2 la banda de la cual podremos conocer sus orígenes. La banda de rock irlandesa lleva más de 40 años de trayectoria, y ha confirmado que existe una serie en desarrollo acerca de su historia. De acuerdo con The Hollywood Reporter, la serie "se encuentra actualmente en las primeras etapas de desarrollo" y "será escrito por Anthony McCarten", el mismo guionista de Bohemian Rhapsody. La producción corre a cargo de Netflix, y J. J. Abrams es uno de los principales impulsores de la serie.

Aún no conocemos más detalles, ni reparto ni fecha de estreno, pero el medio asegura que Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen se involucrarán de alguna manera y aprobarían el proyecto. Lo que parece claro es que una serie como esta interesará a todos los seguidores de la banda irlandesa, y que también ayudará a los no tan fans a conocer una faceta más desconocida de la misma. Los biopics se han erigido como uno de los géneros con mayor éxito de audiencia, y solo hay que fijarse en los datos de recaudación de Bohemian Rhapsody, que llegó a los 900 millones en todo el mundo, para entender su importancia.

Una vez esté cerrado el guion, y una vez se decida qué parte de la historia de U2 es merecedora de ser contada en este proyecto, hay que enfrentarse a uno de los retos más complicados a la hora de crear una serie de este tipo: elegir a los actores que se pondrán en la piel de los integrantes de la banda. Bohemian Rhapsody tuvo a Rami Malek, mientras que Rocketman tuvo a Taron Egerton y la película sobre Elvis a Austin Butler. Todos ellos vieron cómo su popularidad aumentaba considerablemente después de protagonizar esas cintas, por lo que serán muchos los que quieran interpretar a Bono y compañía.

U2 ha vendido más de 170 millones de discos a lo largo de su historia y ha ganado 22 Grammys, así que la expectación que crea una banda como esta puede asegurar un nuevo taquillero, esta vez en forma de serie. Además, hay que añadir que cuenta con uno de los mejores guionistas de biografía de la historia del cine, Anthony McCarten, nominado en cuatro ocasiones a los Oscar por Los dos papas o La teoría del todo, entre otras.