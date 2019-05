Elton John, sobre ‘Rocketman’: “Nos pidieron una película sin sexo ni drogas, pero todos saben que hubo mucho de ambas cosas”

Es uno de los estrenos cinematográficos del año, y no es para menos. Después del enorme éxito de Bohemian Rhapsody, la película que narraba parte de la carrera y vida de los integrantes de Queen, este viernes se estrena Rocketman, un nuevo biopic. Esta vez conoceremos parte de la vida de Elton John, y el británico ha sido crucial para que esta historia dé el salto a la gran pantalla, implicándose en todos los procesos y comunicándose constantemente con el director Dexter Fletche.

Antes del estreno en las salas españolas, Elton John ha detallado el largo viaje de Rocketman a la gran pantalla con sus propias palabras en un largo artículo que ha escrito para el diario The Guardian. “Toda la experiencia de ver a alguien más haciéndose pasar por ti en la pantalla, de ver cosas que recuerdas que sucedieron de nuevo ante tus ojos, es muy extraña, desconcertante, como tener un sueño increíblemente vívido”, escribió sobre la película biográfica, en la que el actor Taron Egerton le interpreta en el que puede ser el papel de su carrera.

Sir Elton también revela en este texto que luchó duro por la calificación R (restringida) de la película. “Algunos estudios querían atenuar el sexo y las drogas para que la película obtuviera una clasificación para mayores de 13 años, pero simplemente no he llevado una vida clasificada para mayores de 13 años”. Y continúa sincerándose el cantante sobre los excesos que ha hecho: “No quería una película llena de drogas y sexo, pero igualmente, todos saben que tuve muchas de las dos cosas durante los años 70 y 80, así que no parecía tener mucho sentido hacer una película que implicara que después de cada concierto volviese tranquilamente a mi habitación de hotel con solo un vaso de leche tibia y la Biblia de Gideon por compañía”, asegura.

Taron Egerton - 'Rocket Man'

Elton John también ha escrito que algunos estudios no querían los elementos más surrealistas de la película, esperando en su lugar una película biográfica más tradicional. Elton John no se aleja de sus días salvajes. De hecho, dijo que presionó a los productores de la película Rocketman para una representación honesta de su pasado lleno de sexo y de cocaína.

Rocketman, después de tantear con directores como LaChappelle y actores como Tom Hardy y Justin Timberlake encontró a su Elton John en el actor Taron Egerton. “Le di mis diarios a Taron para que los leyera cuando asumió el papel principal en la película”, escribe John. “Vino a mi casa, comimos un curry para llevar y conversamos, y le dejé que los viera. Sabía que Taron era el hombre adecuado cuando lo oí cantar ‘Don’t let the sun go down on me’. “Pensé que era realmente importante que el actor no tuviera sincronización de labios, quería que cantaran las canciones, y Taron ya había cantado 'I'm Still Standing' brillantemente en la película animada ‘¡Canta!’.

“Como dije, viví mucho en mi cabeza cuando era un niño. Y cuando mi carrera despegó, lo hizo de tal manera que casi no me pareció real. Yo no fui exitoso de la noche a la mañana, pasé por los clubes, grabando discos, escribiendo canciones con Bernie e intentando venderlas a personas que no estaban interesadas durante cuatro o cinco años antes de que sucediera algo importante. Pero cuando sucedió, se disparó como un misil: hay un momento en Rocketman, cuando estoy tocando en el escenario en el club Troubadour, en Los Ángeles, y todo en la habitación comienza a levitar, yo incluido, y honestamente, eso es lo que sentí”, asegura el cantante.

Uno de sus productores, Matthew Vaughn, ha querido confirmar que Rocketman cuenta la verdad de Elton John sin edulcorar. No es una historia apta para todos los públicos porque tampoco lo ha sido su vida, pero esa es justo una de las cosas que más gustan del artista británico.