‘If you leave me now’, la balada que Chicago no quería publicar: “suena como McCartney”

Chicago nunca quiso ser una banda de baladas. Pensaba que If you leave me now, la composición de Peter Cetera, "no era algo especial". Inicialmente, la metieron en un cajón y la olvidaron. En 1976 hacía falta "una canción más" para completar el álbum Chicago X… así que la desempolvaron y la incluyeron en el último minuto. Fue uno de sus grandes e icónicos hits. El 19 de Marzo de 1977 se convirtió en el primer y único nº1 en LOS40 del grupo.

Tuvo que pasar casi una década para que Chicago lograra su primer gran éxito. Y fue tan monumental, que se hizo omnipresente en las radios internacionales: se podía escuchar en diferentes emisoras simultáneamente. Nos referimos a la balada If you leave me now. La canción se incluyó en Chicago X (1976), el octavo álbum de estudio de la 'big band de rock' procedente de la ciudad más popular del estado de Illinois. Sus componentes se autodefinían como "banda de rock and roll con sección de vientos".

Peter Cetera, el bajista del grupo, es el autor del tema y el que lleva la voz cantante. Curiosamente, él no era ni el vocalista principal ni el compositor prominente del repertorio. Sí estaba especializado en baladas, lo que incorporaba variedad al sonido de la formación, más orientado a canciones rock, a menudo escritas por Terry Kath (fallecido en 1978 por un disparo accidental autoinfligido) o por Robert Lamm (todavía en el grupo).

"Pensábamos que no era algo especial"

Cetera compuso If you leave me now al mismo tiempo que Wishing you were here, que formó parte de Chicago VII (1974). Es decir, llevaba dos años metida en el cajón. No creían en ella. Pasó a formar parte de los 'descartes' dos veces y Peter pensaba: "Bueno, a lo mejor en el siguiente álbum". A punto estuvo de no incluirse en Chicago X. Fue la última que se añadió. James William Guercio, el productor del álbum, pensó que necesitaba una canción más para completarlo. Y fue entonces cuando desempolvaron la composición de Peter Cetera y le dieron brillo. "Fue una de esas cosas mágicas. Hacía falta una canción más" recuerda el bajista

Según decía Robert Lamm: "Somos una banda en la que cualquiera puede contribuir con cualquier cosa. Así que cuando Peter escribió esta canción, lo dimos todo, aun cuando pensábamos que no era algo especial. Eso demuestra lo poco que sabíamos".

"Suena como McCartney"

Si durante años Chicago dejó a un lado la romántica pieza del bajista del grupo, fue porque no querían que se les asociara con ese género. El saxofonista del grupo, Walter Parazaider, dijo que había escuchado la balada mientras limpiaba su piscina y pensó "suena como McCartney" y no se dio cuenta de que era un trabajo de su propia banda.

"... una canción empezó a sonar y yo pensé, 'tiene una melodía contagiosa. ¿Dónde la he escuchado antes?'. Lo siguiente que escuché fue 'Es el último lanzamiento de Chicago, If you leave me now'. Lo más importante de la historia, al margen de mi estupidez, es lo a menudo que ocurre que esas canciones que se incluyen en un álbum en el último minuto se convierten grandes éxitos", explicaba Parazaider.

Lamm y Kath no se sentían cómodos con este giro y sintieron que el éxito de 'If you leave me now' cambió la percepción que el público tenía del grupo

Lamm y Kath, en particular, no se sentían cómodos con este giro. Y, al igual que otros miembros de la banda, sintieron que el éxito de If you leave me now cambió la percepción que el público tenía del grupo.

El abandono del fundador

Según Mike Stahl, ingeniero de sonido de los conciertos de Chicago durante los 70's, Terry Kath siempre abandonaba en silencio el escenario cuando la banda iba a tocar If you leave me now. ¿Por qué lo hacía?. Supuestamente, porque él no había estado presente en el estudio cuando la banda grabó la canción, y por eso "nunca jamás la tocó en directo".

La banda de rock estadounidense Chicago / Michael Ochs Archives/Getty Images

Sin embargo, sí existen grabaciones en las que aparece tocando el bajo durante el tour de 1977 del grupo.

Una súplica histriónica

La letra de 'Si me dejas ahora', muy simple, es una súplica en toda regla. Quien la canta, expone las razones por las que el amor de su vida no debe abandonarle. Y lo hace de una forma un tanto histriónica: "Si me dejas ahora, te llevarás la mayor parte de mí… por favor, no te vayas, quiero que te quedes. Un amor como el nuestro es difícil de encontrar. Cómo podemos permitir que esto desaparezca".

Cetera compuso primero la melodía y a continuación adaptó la letra. Su voz sonó muy convincente y acentuó los sentimientos que provoca el tema.

Chicago nunca quiso ser una banda de baladas

Ninguna otra canción de Chicago ha logrado tanto eco como If you leave me now. Se publicó en el verano de 1976 y se convirtió en el primer nº1 del grupo en la lista Billboard. Igualmente, fue su mayor éxito internacional. Lideró las listas de otros muchos países como Canadá, Australia, Países Bajos, Irlanda, Reino Unido… o España. El 19 de Marzo de 1977, se convirtió en el primer y único nº1 en LOS40 de Chicago.

Chicago también se estrenó en los Grammy gracias a la creación de Cetera y el álbum Chicago X fue el primero de la banda con el certificado de platino (vendió un millón de copias en tres meses). Para premiar al grupo, Columbia Records les entregó un lingote de platino puro de más de 10 kg elaborado por Cartier.

Chicago nunca quiso ser una banda de baladas, pero por supuesto, su compañía sí quiso más y siguió impulsando las canciones de Peter – el gran hit del siguiente álbum fue su composición Baby, what a big surprise. La balada parecía que se había convertido en el estilo preferido del público de Chicago. "Eso me volvía loco", dice Lamm. "Y sé que a Terry también le volvía loco porque eso no era lo que queríamos hacer y no era cómo queríamos escucharnos a nosotros mismos".