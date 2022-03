Los fans de ElXokas descubren su cuenta secundaria de Twitter y le llueven las críticas

El Xokas ha sido trending topic este fin de semana y aunque ya es algo muy habitual para este streamer, la realidad es que esta vez la polémica en la que se ha visto envuelta supera con creces a muchas de las que se han dado en el pasado y es que, en esta ocasión, sus seguidores descubrieron que el gallego tenía hasta el sábado una cuenta secundaria de Twitter en la que respondía a quienes le criticaban a travé sde las redes sociales.

Todo sucedió durante un streaming de Twitch del creador de contenido. ElXokas estaba dando una de sus habituales charlas en la plataforma de Amazon cuando, mientras intentaba buscar algo en su ordenador, mostró sin querer cómo tenía abierto en su ordenador un perfil de Twitter de la cuenta @CathyVipi.

El streamer pareció darse cuenta de lo que había sucedido y trató de disimular. Rápidamente cerró la ventana en la que estaba abierta la app y siguió con su discurso. Pero su táctica de despiste no funcionó y varios de sus seguidores empezaron a preguntar a través del chat por este perfil de Twitter.

ElXokas acabó reconociendo públicamente que esta cuenta era suya y que la utilizaba para "bajar al barro" y responder desde un plano de igualdad a quienes le criticaban por cualquier cosa que hiciese. "Estoy orgulloso, porque hace falta muchos huevos porque teniendo el poder que yo tengo y que llevo teniendo desde hace mucho tiempo, el hacerlo desde una cuenta pequeña, porque te podría aplastar con cada puto tuit. Te podría hacerte borrar el puto Twitter con cada puto tuit, y tengo la puta decencia de bajarme a tu nivel, porque si luchamos en la arena, luchamos en la arena, y encima me críticas", defendió el streamer.

Elxokas tiene una cuenta secundaria para insultar a los que le critican NO pic.twitter.com/b86m1PHmy8 — Adrià (@Admave13) March 19, 2022

Más tarde aseguró que respondía desde una cuenta alter en la que no tiene ninguna repercusión para criticar a sus haters porque "de vez en cuando" le gusta bajar al barro "y saber lo que se siente". "Lo echo de menos, porque dejé de ser anónimo hace mucho tiempo", sostuvo.

Se defiende de las acusaciones de bulling

Algunos de los usuarios de Twitch que estabán siguiendo el stream de ElXokas le acusaron de hacerle bulling a quienes le criticaban, algo que no le sentó nada bien al gallego. El creador de contenido aseguró que el hecho de usar una cuenta secundaria sin apenas seguidores igualaba las condiciones de la disputa y que, por lo tanto, no podía considerarse bulling. "Se nota que no has visto nunca una pelea de un grande contra un chico. Se nota que no has visto cómo le saltan las gafas a un chaval de un bofetón en un patio del colegio. Si hubieses visto eso no lo llamarías bulling... hay que tener muy poca vergüenza para hacer ese comentario", aseguró.

Para rematar su comentario, ElXokas aseguró que la creación de su cuenta secundaria llegó después de que le criticasen por defenderse de los haters con su perfil principal. "Sois unos putos hipócritas de mierda y unos hijos de puta y yo he tenido que hacer algo que no querría hacer nunca, que es tener que bajar al barro en con otra cuenta, que es lo que más me molesta... Y lo hice por vosotros, lo aprendí por vuestras críticas, porque todo el tiempo estábais diciendo que era abuso de poder", sostuvo.

Ibai y AuronPlay se mojan sobre lo ocurrido

La pillada a ElXokas tuvo una gran repercusión en el universo de los streamers y hasta los más grandes se mojaron respecto a lo que había ocurrido. AuronPlay quiso dejarle las cosas claras al gallego señalando que debería aprender a gestionar su fama. "El número uno en Twitch somos Ibai y yo, eso es así", defendió el streamer, que quiso apuntalar que el número uno está muy condicionado por las modas.

Auron rompiéndole el ano a el xokas cantandole sus verdades en directo con su cuenta principal #Based #xvideos pic.twitter.com/ygY0foLA1A — Nemtor (@ggNemtor) March 20, 2022

Por su parte, Ibai también comentó lo sucedido y aseguró que, como amigo, había llamado a ElXokas para decirle que cree que se encuentra en una situación delicada y que necesita ayuda. "Lo que está haciendo no es justificable, es un error grave", sostuvo el vasco.

Honor a Ibai por decir que elxokas necesita terapia y que no hay que justificar las cosas que hacen mal tus amigos pic.twitter.com/JJbgSSur4b — GolDeCorrea❤️🤍🇦🇷 (@GoldeAngelito) March 20, 2022

El perdón de ElXokas

Parece que las conversaciones con Ibai y el resto de sus amigos, han hecho recapacitar el ElXokas y el streamer apareió finalmente el domingo en directo para pedir perdón por lo sucedido. "De verdad os prometo que de verdad nunca he querido ser ejemplo para nadie... yo juego mucho en el límite y hago un contenido para gente que lo entienda... no es un contenido para todos los públicos, lo sé, y ello conlleva cosas negativas", arrancó el streamer.

EL XOKAS PIDE PERDÓN

ElXokas aseguró que lo que hace después de su contenido (sus comentarios en Twitter) "no tiene ninguna justificación". "Lo primero que quiero pediros es disculpas, disculpas a la gente que me ve y me acompaña todos los días. Creo que no he estado a la altura... Quiero pensar que la mayor parte de las veces sí que lo estoy o intento estarlo, y a pesar de todos mis defectos, quiero pensar que mis virtudes son mayores... Y esta vez no ha sido así. Y hay que joderte y decirlo... He hablado con mis amigos, con mis compañeros, con gente a la que no conozco tanto y estamos todos de acuerdo en que la he cagado", ha reconocido públicamente.

El streamer ha explicado que se siente que se ha obsesionado con ser el mejor y que la fama y la influencia que ha adquirido en el último año le ha sobrepasado. La presión, según ha relatado, le llevó a abrirse hasta tres cuentas falsas para poder entrar en la conversación con quienes le critican. "Ese fue mi error, porque me hizo convertirme en una persona que le daba demasiada importancia a las opiniones de gente que no la tiene", ha acabado el gallego.