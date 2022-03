Sara Carbonero y Santi Millán (‘Los Tipos Malos’): “Cuando me lo propusieron, pensé en mis hijos”

Los Tipos Malos ya está en los cines de España, así que gran parte de los espectadores de nuestro país ya conocen a la banda liderada por el Señor Lobo que tiene atemorizada a su ciudad. ¿O tal vez no?

La trama de la película gira en torno a la voluntad de este particular escuadrón de querer ser chicos buenos. Si lo consiguen o no, dependerá de muchas cosas... Y algunas no están ni si quiera a su alcance. Lo que sí está al alcance de todos los peques -y no tan peques- que hayan ido a ver la película ya es disfrutar de sus actores de doblaje, que seguro que ya conoces.

Entre ellos se encuentran Sara Carbonero y Santi Millán, que doblan a Tiffany y al Sr. Tiburón respectivamente. Mientras él es uno de los animales que conforman el grupo protagonista, ella es una reportera que siempre está en el lugar de los hechos cuando algo pasa en la ciudad.

Santi cuenta ya con una carrera en doblaje de lo más destacada, aunque quizá cortada por el mismo patrón: todos sus personajes han sido un poco sinvergüenzas. Empezando por el alienígena Paul, que se montó una auténtica juerga mientras escapaba del gobierno de EEUU, al oso Ted, que tenía muchos vicios para ser un mero peluche; Millán ahora interpreta a Tiburón, que pese a ser un ladrón es mucho más inocente que el resto de sus papeles.

Por ello, la pregunta era obligada, ¿fue un reto rebajar el tono? "Qué hijo de puta, ¿qué te crees, que soy un chungo o qué?", respondía Millán, haciendo gala del humor que siempre le ha caracterizado. Eso sí, está seguro que no ha sido un desafío para él porque es un personaje de lo más adorable que se parece a él. De hecho, llega a decir que cuando estaba en la tripa de su madre ya le confundieron con un tiburón porque era todo "aleta y cola".

Sobre Sara, la propuesta le llegó y le gustó mucho. Tiffany le recuerda a sus tiempos como reportera, y por cómo habla de ella, se nota que ha conectado mucho con su personaje. Aunque ella tiene a los críticos más duros en su propia casa: es madre de dos peques muy fans de las películas de animación, y aunque no le guste hablar de ellos, nos ha desvelado que en parte aceptó el papel por ellos.

Revela que es el trabajo por el que más orgullosos están de su madre, y que han llegado a presumir hasta con amigos de que Sara está en la película. Al menos no le pasará como a Dwayne Johnson, que observaba como su hija cantaba sin parar la canción You're Welcome de Vaiana sin creer a su padre cuando le decía que él era la voz de Maui.

Sea como sea, está claro que Los Tipos Malos está hecha para ver en familia y disfrutar de las desventuras de la banda desorganizada más temida de Dreamworks.

Los Tipos Malos ya está en cines.