Este fin de semana Gloria Camila tuvo su momento en Viva la vida, y no solo cuando escuchamos a Emma García llamándola ‘niñata’ junto a Rocío Flores cuando pensaba que no la escuchaban. No, también fue protagonista cuando se habló de Miguel Abellán al que señalaron como su paño de lágrimas en estos momentos con tanto conflicto familiar.

Por lo visto se les había visto juntos en un restaurante en una situación muy cómplice, lo que ha llevado a pensar que podría haber algo más que una amistad entre ellos. Según Terelu Campos, a los que había en el restaurante les sorprendió la actitud cariñosa que había entre ellos.

Ana María Aldón señalaba que es un buen amigo de la familia, que estuvo en su boda y que suele ir al campo con Ortega Cano. Aun así, Juan Antonio Avilés señaló que no es la primera vez que ha habido rumores sobre su estrecha relación.

La versión de Gloria Camila

Gloria Camila ha querido dar su versión en Ya son las ocho. “Miguel y yo somos amigos desde hace muchísimo tiempo, es super amigo también de mi padre. Hemos coincidido en muchísimos viajes porque vamos a tentaderos, porque está ahora llevando a un novillero, Álvaro Burdiel, y la verdad es que es simplemente amistad de hace mucho tiempo y ya está”, aseguraba desmintiendo los rumores de una relación más allá de la amistad.

No solo ha desmentido la relación sino también que estuvieran comiendo juntos. “No fui a comer con él. Estuve con mi amiga Desiré Cordero para hacer una colaboración con este restaurante. Luego me fui porque tenía Ya son las ocho, y ya está”, aseguraba matizando que el restaurante no estaba lleno, como mucho una mesa más.

“Estoy con mi pareja muy bien y él también está con su pareja y es que no hay nada más y simplemente pido un poco de respeto hacia esas dos personas que son anónimas que son nuestras parejas”, añadió.

Y después entro Aurelio Manzano por video llamada para contar un encuentro que tuvo con ambos, con Gloria Camila y con Miguel, en el que bromeó sobre lo buena pareja que formaban. Aunque añadió que lo que vio entre ellos era casi como una relación de hermanos.

Tenemos desmentido, pero todavía no sabemos de dónde ha surgido este rumor y con qué intenciones.