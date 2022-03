Candela Peña confesó el mensaje que envió a un invitado de ‘La Resistencia’ por su “inseguridad”

Hace ya casi dos meses del positivo en Covid-19 que le impidió a David Broncano presentar La Resistencia y obligó a tomar cartas en el asunto al programa. Era la primera vez que el presentador se ausentaba y, durante toda esa semana, los colaboradores se fueron turnando su puesto cada noche.

El primero en sustituirle fue Grison, y después le siguieron Jorge Ponce, Ricardo Castella y Candela Peña. Esta última, lo recordó ayer cuando aparecieron como invitados los futbolistas Borja Iglesias y Hector Bellerin.

La actriz explicó que la visita de los deportistas estaba programada para la noche que le tocó a ella presentar La Resistencia, pero finalmente avisaron que habían dado positivo también y no podían acudir.

Por lo que, confesó que les escribió al salir: "Yo, de la seguridad que tengo en mí misma, que a veces es como un mojón, pensé que no habían venido porque no estaba David. Así que le dejé un audio al muchacho y todo", empezó explicando ante las risas del público.

"Le puse algo como: 'No habéis venido porque no estaba él y pensasteis que yo era un mojón'. Pero me dijeron que no, que tenían el covid de verdad".

Minutos más tarde, al entrar los invitados, añadieron su versión: "Yo te escribí para que no pensaras que no íbamos por ti y me mandaste un audio guay", aseguró Borja. Algo que alegró a Candela: "No he sido invasiva, él me escribió antes".