Christina Ricci (de ‘La Familia Addams’) se unirá al elenco de ‘Wednesday’, la nueva apuesta de Tim Burton

Los fans de La Familia Addams están de celebración. La ilusión por volver a ver algo nuevo sobre esta familia curiosa vino a principios de 2021 cuando se confirmó una nueva serie de Netflix: Wednesday. Sin embargo, ahora tenemos otra nueva noticia que ha revolucionado las redes sociales de la emoción.

Christina Ricci, la actriz que encarnó a Miércoles Addams de 1991, se unirá al elenco de la nueva apuesta de Tim Burton. Así es. La estadounidense no ha dudado en celebrar esta noticia a través de sus redes sociales. Y es que según Deadline, la actriz será una figura imprescindible en la obra. Aunque todos se han preguntado esta cuestión de oro: ¿Christina vuelve para reencarnarse en Miércoles? La respuesta es no. Ese papel le corresponde aún a Jenna Ortega, conocida por su aparición en You.

Sin embargo, la aparición de Ricci tiene un motivo claro: interpretará a un personaje nuevo e imprescindible en la historia, ya que acompañará a la protagonista en su búsqueda por resolver varios casos criminales que ocurrirán en la Academia Nevermore. Todavía no se han informado con total claridad los detalles de su nueva interpretación, pero lo que sí sabemos con certeza es que volveremos a disfrutar de Christina Ricci en pantalla.

Tim Burton revive a la familia Addams

Tim Burton ya comentó a diversos medios su deseo de trabajar con Ricci para que interprete a Morticia, la madre de los pequeños Addams. Pero parece que su anhelo se ha cumplido aunque con diferentes cambios.

Tim Burton prepara una ficción de acción real protagonizada por una Miércoles Addams adolescente.



El director se estrena en el mundo de las series con este misterio sobrenatural ambientado en la Academia Nevermore. pic.twitter.com/MHJigMV0eu — Netflix España (@NetflixES) February 17, 2021

Wednesday contará con ocho capítulos y se centrará en la pequeña Miércoles Addams de la terrorífica y macabra familia de freaks. Como bien sabemos, Tim Burton se encuentra detrás de la dirección, pero serán Al Gough y Miles Millar (creadores de Smallville) los showrunner.

Está claro que el hype por el nuevo personaje de Ricci va a aumentar cada vez más, ya que todos los fans la recuerdan cuando tenía 10 años y dio vida a uno de los personajes míticos de la historia del cine. Y tú, ¿quieres ver la serie para ver a Christina Ricci? ¿Sobre qué puede ir su personaje?