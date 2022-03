Rosalía sale en defensa de Chanel tras la polémica con la letra de 'SloMo'

Desde que el pasado 29 de enero Chanel se hiciese con el triunfo del Benidorm Fest para representar a España en el Festival de Eurovisión 2022 con su canción SloMo parece que las aguas de las polémicas por fin se han calmado.

La catalana ha demostrado con creces sus altas capacidades para dejar a nuestro país en muy buen lugar, habiendo despertado los aplausos del público en el Festival da cançao o la Gala Drag Queen de Las Palmas, consiguiendo cada vez más adeptos, tanto nacionales como internacionales, en su camino hacia Turín.

Además, desde que el Observatorio de Igualdad no viese necesario el cambio de letra de SloMo y, por tanto, RTVE anunciase que no se realizarían modificaciones, Chanel puede respirar tranquila y seguir preparándose para dar lo mejor de sí misma en Eurovisión.

Sobre esta polémica de la letra ha querido pronunciarse Rosalía en una entrevista para el diario mexicano Crónica, saliendo en defensa de Chanel y defendiendo la libertad creadora de las mujeres. Las declaraciones se producían tras una pregunta que definía a Motomami como un disco con un "discurso feminista muy poderoso" y tras el contexto de la polémica que rodeaba a la canción eurovisiva se le formulaba la pregunta "¿se puede ser sexual y feminista?".

"Lo que creo es que una mujer puede decidir ser como quiera ser, independientemente de lo que la sociedad espere de nosotras" contestaba la intérprete de hits como Saoko, Hentai o Candy, saliendo en defensa de Chanel y abordando su autonomía para defender el tema desde la libertad que debe caracterizar a las artistas.

Las palabras de Chanel

Chanel, la próxima representante de España en Eurovisión, habla sobre @rosalia y #MOTOMAMI:



"Me encanta, soy una Motomami como ella, la tengo en bucle, me flipa como artista, como se reinventa, que no tiene miedo, es una mujer súper artista. El disco es una joya". pic.twitter.com/iFA0pkseki — ROSALÍA NEWS (@NewsRosalia) March 19, 2022

Chanel, por su parte, no tiene más que palabras de admiración para Rosalía y su trabajo, y durante una entrevista para RTVE comentaba sobre su nuevo disco: "Me encanta, soy una motomami como ella, por favor... la tengo en bucle desde que ha salido. Me flipa como artista, cómo se reinventa, todas las cosas que tiene dentro, que no tiene miedo, que es una mujer súper artista que hace lo que le mueve". Una admiración que ya demostraba en su viaje a Lisboa a principios de marzo, cuando junto a su equipo de baile se atrevía a reproducir la coreografía de Chiken Teriyaki.

¿Seremos testigos de una futura colaboración entre Chanel y Rosalía? No las tenemos todas con nosotros, ¡pero nos encantaría verla!