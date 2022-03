Ana Milán habla sobre 'Motomami' de Rosalía: 'es maravilloso'

Ana Milán se ha declarado fan del nuevo disco de Rosalía Motomami. Así de claro lo ha dejado la actriz al ser preguntada en el Festival de Cine de Málaga que se celebra estos días. La actriz que siempre habla muy claro ha querido dar un consejo a aquellos que critican a la cantante diciendo “antes de criticar tendriamos que saber hacer. En mi casa estaba prohibido criticar".

Ana reconoce que Motomami es un disco que no va a escuchar todos los días pero que le parece maravilloso. Añade que considera a la cantante Rosalía una valiente al hacer este nuevo disco. "Me parece un disco arriesgado, muy valiente". La actriz, sin embargo vaticina que probablemente se le de más espacio fuera que dentro de España. Milán no tiene reparo en seguir alabando a Rosalía y dice "es una artista con una cultura musical importante, podría haber repetido el patrón de otros discos, pero ha apostado por arriesgar".

Está claro que Ana es ya una motomami. Hace unos días se preguntaba en las redes sociales si era de motomamis irse a dormir ya o tenía que esperar un poquito.

No es la primera vez que Ana Milán deja claro que es fan de la catalana. Así hace tres años publicaba en su Facebook una foto con Rosalía en la que podiamos leer “La voz de @rosalia.vt se mete hasta la médula, ella también. Es como si no supiera lo bonita que es, el halo que tiene".

Una Motomami se puede ir ya a dormir o tiene que esperar una miajita? #esviernesymicuerponolosabe — ANA MILÁN (@_ANAMILAN_) March 18, 2022

Rosalía por su parte también se ha declarado seguidora de Ana. Hemos podido ver a la joven dedicandola bonitas palabras ante el trabajo de Ana. La autora de Motomami también envió un mensaje a Ana a través cuenta de Instagram diciendola las ganas que tenia de ver la serie By Ana Milán. "Omg Ana con lo que me río yo contigo. Qué ganas de ver esto".

La mala de la oficina Camera café

Ana Milán está presentando en el Festival de Málaga junto al resto del equipo la nueva película basada en la serie Camera Café que se estrena el próximo 25 de marzo. Ana da vida al papel de Victoria, directora de marketing de una alocada oficina. Con este papel Ana sabe que se convirtió en la "mala de España". Ana quiere justificar el comportamiento de su personaje y propone a los espectadores hacer el siguiente ejercicio: "que piense cada uno en como son sus compañeros de trabajo y se darán cuenta de que Victoria no era mala” ha asegurado en Málaga. En la película veremos como Jesús Quesada (Arturo Valls), el "rey del escaqueso", es nombrado director de la oficina. La comedia que se estrena en cine fue un gran éxito de audiencia cuando se emitía en televisión entre el años 2005 y 2009.