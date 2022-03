Taylor Swift formará parte de la banda sonora de 'Where The Crawdads Sing' con la canción 'Carolina'

Tras los éxitos cosechados por Taylor Swift con el lanzamiento de la regrabación de Red (Taylor's Version) y su colaboración con Ed Sheeran en el remix de The Joker & The Queen parece que no tendremos que esperar mucho para volver a escuchar a la de Tennessee en una nueva canción.

Y es que la artista ha anunciado en su cuenta de Instagram su colaboración como parte de la banda sonora de la película Where The Crawdads Sing, donde participa con la composición e interpretación de la canción Carolina.

"Where The Crawdads Sing es un libro en el que me perdí absolutamente cuando lo leí hace años" comentaba en su publicación la cantante "Tan pronto como me enteré de que se estaba trabajand en una película protagonizada por Daisy Edgar-Jones y producida por la brillante Reese Witherspoon supe que quería ser parte de ella desde una perspectiva musical. Escribí sola la canción Carolina y le pedí a mi amigo Aaron Dessner que la produjese. Quería crear algo inquietante y etéreo para que encajase con esta hipnotizante historia. La escucharéis completa pronto, pero por ahora podéis ver en clip en el tráiler de la película"

No es la primera vez que Swift trabaja de la mano con Aaron Dessner, fundador de la banda The National, pues el productor y cantante ya colaboró con ella en la creación de Folklore y Evermore, así como en algunas regrabaciones de Fearless (TV) y Red (TV).

Además, estamos seguros de que Where The Crawdads Sing será todo un éxito en taquillas este verano, cuando llegue a los cines, ofreciendo a los espectadores un thriller que en la literatura ya ha cautibado a millones de personas siguiendo dos líneas temporales distintas que terminarán por entrelazarse: la de la vida de una niña llamada Kya, que crece aislada en Carolina del Norte entre 1952 y 1969 y la de la investigación del asesinato de Chase Andrews, una celebridad local de un pueblo ficticio de la misma región.