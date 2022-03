Soft Cell y Pet Shop Boys despliegan todo su shynt-pop en 'Purple Zone'

Nunca es tarde si la dicha es buena. Soft Cell vuelven a la actualidad musical 20 años después de pubicar su último disco. El dúo británico compuesto por Marc Almond y Dave Ball anunció el que será su quinto trabajo discográfico, Happiness Not Included, que llegará el 6 de mayo. Fue una decisión que tomaron en su último concierto, celebrado en el O2 Arena de Londres en 2018, en el que Almond y Ball se dieron cuenta de que no se habían visto "en unos 15 años".

Tras adelantar dos de sus canciones, Bruises On My Illusions y Happiness Not Included, llega Purple Zone. Se trata de una colaboración más que soñada por los aficionados al shynt-pop, porque a la voz de Marc Almond se une la de Neil Tennant, el vocalista de Pet Shop Boys. La unión de ambos grupos surgió de un concierto de Soft Cell en Londres, al que asistió la otra banda. Inicialmente, el grupo estaba destinado a remezclar Purple Zone, su canción favorita del concierto, pero finalmente se convirtió en una colaboración completa.

"Estamos encantados de colaborar con un dúo tan inspirador como Soft Cell en esta hermosa canción", señaló Pet Shop Boys en un comunicado. Marc Almond, por su parte, agregó: "Trabajar con los Pet Shop Boys fue un placer, y esta canción es la combinación perfecta de nosotros y ellos".

En declaraciones recogidas por NME, Almond ha dado más detalles sobre el disco, que ha retrasado su publicación: "En este álbum quería vernos como una sociedad: un lugar donde hemos elegido poner las ganancias antes que las personas, el dinero antes que la moral y la decencia, la comida antes que los derechos de los animales, el fanatismo antes que la justicia y nuestras propias comodidades triviales ante las indescriptibles agonías de los demás". En medio de este pesimista mensaje, también hay tiempo para la esperanza: "Pero en el álbum también existe la creencia de que hay una utopía si podemos despegar las capas y entender lo que realmente importa"