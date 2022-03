Cristina Porta acaba en urgencias por un problema serio de salud

Cristina Porta no parece estar en su mejor momento. No ganó Secret Story, pero se quedó a las puertas y ganó una popularidad mucho mayor de la que ya tenía. También ganó un amor, Luca Onestini, aunque no le ha durado demasiado. En su última aparición en el programa pudimos verla rota, llorando por cómo se estaba afrontando esta ruptura.

A ese mal de amores hay que sumarle ahora un problema de salud. Esta noche, la periodista acababa en urgencias debido a un herpes zóster que le ha salido cerca del ojo. No es algo nuevo para ella, pero a diferencia de otras ocasiones, esta vez empezó a notar que perdía la visión.

Fue eso lo que la alertó y azuzada por su hermana, se acercó a urgencias para que analizaran su situación y empezar cuanto antes un tratamiento para que no vaya a mayores.

Empieza el tratamiento

Ya una vez fuera del centro médico y tras pasar por la farmacia para comprar las pastillas que tiene que tomar, grabó un vídeo que ha compartido en sus stories compartiendo su historia.

"El herpes zoster me ha salido muchas veces en la vida cuando he tenido un disgusto muy grande. Por ejemplo, la muerte de mi abuelo, con nueve años. A partir de entonces me ha salido como unas diez veces”, confesaba sobre un problema recurrente en sus momentos de mayor estrés. Un herpes que siempre le sale en el lado derecho de la cara, en esta ocasión, muy cerca del ojo.

Se trata de una enfermedad de carácter viral que es muy dolorosa y, si se complica, puede acarrear una ceguera. Ha comenzado a tomar el tratamiento y avanza que en unos días le saldrá una costra dura y asegura que esas pastillas son de las que te dejan K.O.

Cristina Porta muestra su herpes zóster. / @cristiporta / Instagram

Como le ha dicho su hermana, la salud es lo primero y ahora le toca cuidarse. Está claro que su ruptura sentimental le está pasando factura ya no sólo anímicamente, sino también físicamente.