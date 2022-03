Daddy Yankee y su juventud revoluciona las redes sociales: “Benjamin Yankee o Daddy Button”

Daddy Yankee es, sin duda, uno de los mejores pioneros del reggaetón y una de las estrellas del panorama musical. Gran parte de su discografía (por no decir la mayoría) se ha convertido en la banda sonora de millones y millones de fans por todo el mundo. Y es que no es para menos. ¿Cuántos no habremos cantado a pleno pulmón canciones míticas como Gasolina, Lo Que Pasó, Pasó, Llamada de Emergencia, ¿Qué Tengo Que Hacer? o Ella Me Levantó? Seguro que muchas personas.

Sin embargo, uno de los reyes del reggaetón dio una noticia que ha dejado a todo su fandom triste. El pasado 21 de marzo, el cantante anunció su retirada de la música, pero no sin antes sacar un nuevo y último disco, Legendaddy, y un tour de ensueño. Desde entonces, la noticia sigue cobrando fuerza. Especialmente en redes sociales. Así será la despedida de 32 años de carrera.

"Se retira a los 25 años"

Los fans han sabido aceptar la despedida con mucho humor. Todo ha sido gracias a unas imágenes que ha publicado la usuaria jangelesd, que ha hecho una comparación de edad entre ellas. "Daddy Yankee empezó a cantar a los 55 y se retira a los 25 años", escribe. Y es que si nos fijamos bien, parece que el artista, con el paso de los años, ha ido rejuveneciendo más. De ahí el asombro de muchísimos usuarios de la red.

Daddy Yankee empezó a cantar a los 55 y se retira a los 25 años. pic.twitter.com/rIUaMa5CYz — 𝕛𝕙𝕠𝕤𝕤𝕖𝕝𝕝𝕪𝕤 𝕤𝕠𝕝𝕖 (@jangelesd) March 22, 2022

"Otra vez queda demostrado que el que tiene dinero hace lo que le da la gana", escribe uno. "No eres viejo ni feo, solo eres pobre", escribe entre risas una usuaria. "Benjamin Yankee o Daddy Button... elijan", añade otro. Asimismo, aunque destacan el tema del botox y que el dinero ayuda mucho, todos están de acuerdo que el artista se conserva muy bien para la edad que tiene (45 años).

Daddy Yankee retirándose cuando La Gasolina más lo necesita. pic.twitter.com/UHFTZbIQfk — Luigi Aguilar (@Luigi_Jam) March 21, 2022

Este no ha sido el único meme que se ha hecho viral en Twitter. En el día del anuncio de su retirada, los fans echaron la culpa a la subida de la gasolina del fin de Yankee. "Subió tanto la gasolina que hasta Daddy Yankee se retiró", escribía un tuitero. "Daddy Yankee retirándose cuando la gasolina más lo necesita", añadía otro.