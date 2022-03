Sonsoles Ónega acepta el reto que le pone Chanel de bailar un fragmento de su coreografía

Cuando Sonsoles Ónega estrenó programa lo hizo con unos anuncios en los que la veíamos bailar. Aunque luego su padre aseguró que no es lo que mejor hace, lo cierto es que la presentadora demostró tener un gran sentido del humor y un espíritu muy festivo.

De ahí que no se haya achantado ante el reto que le ha planteado Chanel. Su programa, Ya son las ocho, conectó en directo con ella que estaba en la alfombra roja del estreno de Fama. El musical. Estrella invitada en un mundo que ha sido el suyo durante mucho tiempo, el de los musicales.

El caso es que el reportero le preguntó cómo llevaba lo de liderar las quinielas eurovisivas del festival a nivel internacional. Le preguntó si eso le hacía disfrutar o ponerse más nerviosa.

La presión de Chanel

“Disfrutona siempre, eso no te lo voy a negar. Obviamente, eso me pone en una tesitura de alerta y de no flaquear un momento, pero muy contenta, super contenta”, aseguraba la ganadora del Benidorm Fest.

“La presión existe, pero lo que me toca a mí es ensayar muchísimo, prepararme muchísimo, ver todos los detalles y llevar al escenario la mejor versión de SloMo y de nosotros”, añadía sobre cómo se enfrenta a las altas expectativas que hay depositadas en su actuación el próximo 14 de mayo en Turín.

“Estoy recibiendo un montón de cariño aquí en España, sobre todo, pero fuera también y eso son buenas señales, yo creo”, le contestaba a Sonsoles cuando insistía en lo que ya está consiguiendo a nivel europeo.

El reto de Chanel

“Tienes todo nuestro apoyo, nuestras ganas, nuestra energía”, le decía la periodista ya a modo de despedida. Pero antes de cortar la conexión, Chanel se adelantó porque quería plantearle un reto. Quería verla repetir un fragmento de su coreografía y no dudó en mostrarle los cuatro gestos que tenía que repetir.

Y Sonsoles, que no es de las que se achantan, ahí que se lanzó a repetir esos movimientos que le iba mostrando Chanel y que ya se han empezado a viralizar.

“Esto se lo ponemos a Isa o a Marta Riesco y la liamos”, terminaba diciendo Sonsoles consciente de que sus colaboradoras tienen un camino en la música más exitoso que el suyo.

Está claro que Chanel no va a contar con Sonsoles Ónega para su cuerpo de baile en Eurovisión.