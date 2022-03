Rachel Zegler (‘West Side Story’) finalmente ha sido invitada a los Oscar

“Quien no llora, no mama”, ya lo dice el viejo refrán. Y es que, si algo te parece injusto, tienes que quejarte públicamente. Es lo que le ha pasado a Rachel Zegler. La actriz de 20 años es la protagonista del remake de West Side Story de Steven Spielberg, una de las películas más nominadas de la 94ª edición de los premios Oscar. Por eso, cuando la actriz comunicó en sus redes sociales que la academia no la había invitado, sus fans se quedaron sorprendidos.

“¿Cómo vas a ir vestida a los Oscar?”, le preguntó un seguidor a la actriz. “Con el chándal y la camisa de mi novio”, respondió Rachel, explicando que no había sido invitada al evento. La actriz escribió en su cuenta de Instagram lo desilusionada que estaba con la academia por no haberla invitado al evento:

“Animaré a West Side Stoy desde el sofá y estaré orgullosa del trabajo que hicimos sin parar hace tres años. Espero que ocurra algún milagro de última hora y pueda celebrar la película en persona, pero supongo que funciona así a veces. Gracias por esa indignación, yo también estoy triste. Pero está bien. Estoy muy orgullosa de la película”

Y es que es extraño que, siendo la protagonista de una de las películas más nominadas del año, no hubiese sido ni si quiera invitada.

La academia recula

Ahora, unos días después de aquella polémica, la academia ha reculado y ha invitado a Rachel al evento, tal y como informa The Hollywood Reporter. La actriz podrá acudir finalmente a la gala este 27 de marzo en Los Ángeles. De hecho, la Academia quiere que presente uno de los premios. Una manera de arreglar su ausencia.

De este modo, Rachel tendrá que viajar desde Londres, donde se encuentra actualmente rodando la película de acción real de Blancanieves y los siete enanitos para Disney, en los próximos días. Esto podría suponer un retraso en la producción de la cinta. Motivo por el que se sospecha, tal y como recogió el medio The Wrap, que en un principio la actriz no iba a acudir. Y es que es 20th Century Fox, propiedad de Disney, quien se encargó de dar las invitaciones a los Oscar de su equipo. ¿Nos quedamos con esta versión o pensamos que fue un error de la Academia?