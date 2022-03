Cypress Hill publica el 10º disco de su carrera: ‘Back in black’

El nuevo álbum de estudio de Cypress Hill ya está a la venta en todo el mundo y en las principales plataformas de streaming. Producido íntegramente por Black Milk, a través de MNRK, Back in black es la manera en la que la formación celebra sus 35 años de vida y sus 30 desde su debut discográfico.

Back in black es el primer largo de Cypress Hill desde Elephants on Acid (2018) y llega en un momento muy ocupado de la banda. Cypress Hill recientemente concluyó una gira conjunta con Atmosphere, y celebró su 30 aniversario con un espectáculo, con todas las entradas agotadas, en el Greek Theatre de Los Ángeles, y una reedición ampliada de su aclamado álbum debut. La banda se asoció recientemente con Z2 Comics para crear su propia novela gráfica original, Cypress Hill: Tres Equis!

En una época cada vez más definida por los singles del momento, los raperos B-Real y Sen Dog quisieron hacer una declaración lanzando un álbum. Back in Black, el décimo proyecto de estudio del grupo, muestra que el grupo está sacando partido a su música y se está esforzando en su creatividad.

"Si haces música, no quieres hacer sólo una canción", dice B-Real. "Quieres hacer un álbum para mostrar a la gente como tu conjunto de habilidades, tu versatilidad, y para capturar sus mentes. Puedes hacerlo con una canción, pero un álbum es un viaje. Y tienes que hacer el viaje. Siempre nos ha gustado llevar a la gente de viaje, a la montaña rusa, por así decirlo, y eso sólo se puede hacer con un álbum".

Con una mezcla hipnótica de canciones de celebración, de confrontación, de inspiración, de reflexión y de resistencia, Cypress Hill brilla a lo largo de Back in Black. Producido íntegramente por Black Milk (Slum Village, Lloyd Banks, Pharoahe Monch), el LP es un homenaje al regreso de Cypress Hill y su colaboración con Black Milk.

Checkout our new album #BackInBlack now out on all platforms pic.twitter.com/mD3iJLnknX — Cypress Hill ™ (@cypresshill) March 20, 2022

Desde que publicó su álbum de debut homónimo en 1991, Cypress Hill ha revolucionado regularmente el rap. Las innovadoras letras de B-Real y Sen Dog letras innovadoras, voces distintivas y temas conmovedores centrados en la calle catapultaron al grupo al estatus de superestrella. Cypress Hill introdujo un sonido desempolvado gracias a su productor principal, DJ Muggs, introduciendo una estética y una presencia distintivas de la Costa Oeste. Su primer LP vendió más de 2 millones de discos y su segundo álbum, Black Sunday de 1993, impulsó otros 3 millones más, gracias a los singles nominados al Grammy Insane In The Brain y I Ain't Goin' Out Like That.

Al mismo tiempo que su música cautivaba a millones de oyentes, Cypress Hill se ganaba seguidores en todo el mundo gracias a su fascinante espectáculo escénico, que cuenta con el fenomenal percusionista Bobo, que aporta matices sonoros adicionales a canciones como Rock Superstar, How I Could Just Kill A Man, Lick A Shot y Real Estate. Más de 30 años desde su debut, Cypress Hill sabía que tenía más que ofrecer con Back in Black. "Este álbum es una vuelta a nuestras raíces", dice Sen Dog. "Fuimos orgullosos hiphoperos en su día y hemos pasado por todo. Estamos orgullosos de formar parte de la industria del hip-hop. Hacer un disco de hip-hop directo era el camino a seguir".

Este es el listado de canciones de Back in black