La foto de Belinda sin maquillaje que ha alarmado a sus fans: “Espero ver esa carita más feliz”

Hace unos días Belinda publicó en sus redes sociales una imagen que ha provocado la movilización de buena parte de sus fans. La imagen en cuestión mostraba a la artista sin maquillaje y posando en una actitud que muchxs de sus fans han interpretado como si estuviera cabizbaja, triste o incluso en depresión.

De hecho, la gran mayoría de comentarios e interacciones que ha recibido la solista han ido enfocados en la dirección de mostarle su apoyo en unos momentos que parece que están siendo muy complicados a nivel personal. Porque la ruptura con Christian Nodal parece haber dejado tocada a la intérprete por todos los rumores sobre préstamos de dinero o incluso infidelidades de las que se ha hablado en las últimas semanas.

Ya os contamos que el fin, cada vez menos amistoso, de la relación entre ambos intérpretes dió el salto a la música con la publicación de sendas canciones que parecen estar repletas de indirectas. Hace algunos días, Nodal presentó Ya no somos, ni seremos y después le tocó el turno de contestar a la vocalista que ha publicado, después de algún tiempo de silencio musical, su nueva canción: Mentiras. Con ese titular no demasiado sutil, no parece que la artista no esté hablando de su relación cuando habla de una pareja tóxica.

Hay que recordar que Belinda y Christian Nodal llegaron a estar comprometidos y que tras la ruptura todo se ha ido al traste entre acusaciones mutuas y ataques de unos a otros con las redes sociales como principal campo de batalla entre defensores y detractores.

Hasta el momento se desconocen las razones que los llevaron a tomar esta decisión y aunque han salido a la luz diversos rumores, lo cierto es que ninguno ha confirmado los motivos de la ruptura. Aunque Belinda sigue cumpliendo con su agenda profesional parece que su estado de ánimo no es el mejor por esta situación personal. Y por ello esta imagen ha hecho saltar las alarmas de muchxs fans.

"Tu ganando como siempre beli no dejes que nada ni nadie te detenga lucha por tus ideales y sueños y espero ver esa carita feliz más delante...", "Beli se te ve la depre cañón, no necesitas lloriquear y dar lástima, eso se siente y lo transmites" o "Lo que quiero decirte desde el fondo de mi corazón, es que eres una niña encantadora, que saldrás adelante y serás siempre tan feliz como quieras ser" son algunos de los tuits de respuesta que ha recibido en su perfil oficial de Twitter.

"Les pido que nuestra energía sea amor y respeto hacia los demás. Empiezo una nueva etapa en mi vida concentrándome en estar bien tanto espiritual como profesionalmente. Cierro este ciclo aprendiendo que 'el día que una mujer pueda no amar con su debilidad sino con su fuerza, no escapar de sí misma sino encontrarse, no humillarse sino afirmarse, ese día el amor será para ella, como para el hombre, fuente de vida.' - Simone De Beauvoir" posteó Belinda al confirmar su ruptura.

La cantante tuvo que comunicar que no permitiría difamaciones sobre su persona: "Durante toda mi carrera los medios han sido parte importante, acompañando mi evolución y siendo el puente con muchos y muchas de mis fans. Es por ello que, en ocasiones, he decidido dejarles entrar a conocer parte de mi vida privada en el entendido de que el respeto mutuo debe ser el marco para una buena relación. Desafortunadamente, en los últimos días, personas públicas y de medios de comunicación han traspasado la barrera del respeto, llegando al punto de emitir comentarios que constituyen violencia de género... No pretendo convertirme en una víctima, ya que durante toda mi vida la lucha y el trabajo constante han sido el sello que me ha caracterizado. Es por ello que he decidido tomar todas las acciones necesarias para exigir -inclusive por la vía legal- el respeto con el que todas las mujeres merecemos ser tratadas".