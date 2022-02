Cruce de indirectas: La ruptura de Belinda y Christian Nodal salta a la música

El culebrón de la ruptura entre Belinda y Christian Nodal no se ha quedado sólo en las redes sociales entre las acusaciones de tatuajes, dinero prestado o devuelto... El fin, cada vez menos amistoso, de la relación entre ambos intérpretes ha dado el salto a la música con la publicación de sendas canciones que parecen estar repletas de indirectas.

Hace algunos días, Nodal presentó Ya no somos, ni seremos y ahora le ha tocado el turno de contestar a la vocalista que ha publicado, después de algún tiempo de silencio musical, su nueva canción: Mentiras. Con ese titular no demasiado sutil, no parece que la artista no esté hablando de su relación cuando habla de una pareja tóxica.

Belinda apuesta por los sonidos urbanos latinos tan de moda en estos momentos, la letra de su nuevo estreno hace referencia a una mujer que está cansada de lidiar con el egoísmo y la falta de sinceridad de una pareja tóxica: "Creíste cuando te fuiste, que sin ti yo no podía, que no te superaría, siempre iba a estar triste. Pasaron los días y te sorprendiste, cuando me perdiste ya no creo en tus palabras no me pidas perdón, ya no... (...) No quiero un bobo que me controla ni (quiero) los fines de semana estar sola, y como me dejabas esperando por horas, ahora las llamadas que tú haces se ignoran".

En pocos días, la canción suma más de 3 millones de reproducciones en YouTube y miles de comentarios. Muchos de ellos de parte de su fandom felicitándole por su valentía. Porque Belinda pese a todo y pese a todos ha pedido respeto como mujer como ya hiciera en la despedida a su relación sentimental.

"Belifans, quiero agradecer todo el amor y apoyo incondicional que siempre me han demostrado. Estos días han sido difíciles. Ustedes más que nadie saben que soy una persona introvertida y es porque siempre trato de cuidar mi corazón, pero inevitablemente me duele y mucho... Les pido que nuestra energía sea amor y respeto hacia los demás. Empiezo una nueva etapa en mi vida concentrándome en estar bien tanto espiritual como profesionalmente. Cierro este ciclo aprendiendo que 'el día que una mujer pueda no amar con su debilidad sino con su fuerza, no escapar de sí misma sino encontrarse, no humillarse sino afirmarse, ese día el amor será para ella, como para el hombre, fuente de vida.' - Simone De Beauvoir" posteó Belinda.

Desde que la pareja hizo pública su separación han sido muchos los internautas que de una u otra manera han tomado posición por Belinda o por Christian Nodal sobre temas tan controvertidos como el dinero, los tatuajes... La cantante tuvo que comunicar que no permitiría difamaciones sobre su persona: "Durante toda mi carrera los medios han sido parte importante, acompañando mi evolución y siendo el puente con muchos y muchas de mis fans. Es por ello que, en ocasiones, he decidido dejarles entrar a conocer parte de mi vida privada en el entendido de que el respeto mutuo debe ser el marco para una buena relación. Desafortunadamente, en los últimos días, personas públicas y de medios de comunicación han traspasado la barrera del respeto, llegando al punto de emitir comentarios que constituyen violencia de género... No pretendo convertirme en una víctima, ya que durante toda mi vida la lucha y el trabajo constante han sido el sello que me ha caracterizado. Es por ello que he decidido tomar todas las acciones necesarias para exigir -inclusive por la vía legal- el respeto con el que todas las mujeres merecemos ser tratadas"