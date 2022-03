Olivia Rodrigo, Silk Sonic y Foo Fighters, grandes triunfadores de los iHeartRadio Awards 2022

Mejor video musical: Butter de BTS

Mejor fandom: ARMY de BTS

Mejor grupo o dúo del año: Silk Sonic (Bruno Mars y Anderson .Paak)

Canción del año: Levitating de Dua Lipa

Gira del año: Love on tour de Harry Styles

Artista femenina del año: Olivia Rodrigo

Artista masculino del año: Lil Nas X

Mejor canción cover: Good 4 u de Camila Cabello

Mejor canción de estilo ‘dance’ del año: Do it to it de Acraze

Mejor artista ‘dance’ del año: David Guetta

Mejor colaboración: Stay de The Kid Laroi y Justin Bieber

Mejor comeback álbum: Adele

Álbum pop del año: 30 de Adele

Mejor artista pop nuevo: Olivia Rodrigo

Canción rock del año: Waiting on a war de Foo Fighters

Artista rock del año: Foo Fighters

Álbum rock del año: Medicine at midnight de Foo Fighters

Mejor artista rock nuevo: Mammoth WVH

Compositor del año: Omar Fedi

Productor del año: Finneas

Canción country del año: If I didn’t love you de Jason Aldean y Carrie Underwood

Artista country del año: Luke Combs

Mejor artista country nuevo: Lainey Wilson

Canción alternativa del año: Monsters de All Time Low featuring blackbear

Artista alternativo del año: Machine Gun Kelly

Álbum alternativo del año: Happier than Ever de Billie Eilish

Mejor artista alternativo nuevo: Måneskin

Canción R&B del año: Leave the door open de Silk Sonic (Bruno Mars y Anderson.Paak)

Artista R&B del año: Jazmine Sullivan

Álbum R&B del año: An evening with Silk Sonic de Silk Sonic (Bruno Mars y Anderson .Paak)

Mejor artista R&B nuevo: Giveon

Canción hip-hop del año: What you know bout love de Pop Smoke

Artista hip-hop del año: Drake

Álbum hip-hop del año: The off-season de J. Cole

Mejor artista hip-hop nuevo: Yung Bleu

Mejor estrella social: Bella Poarch

Mejor letra de una canción: All Too Well (10 minute version) (Taylor’s version) (From the vault) de Taylor Swift

Compositor del año de TikTok: Jax

Mejor canción del año de TikTok: Good 4 u de Olivia Rodrigo

Mejor fotógrafo de una gira: Anthony Pham por Love on tour de Harry Styles

Canción del año de Latin pop/Reggaeton: Pepas de Farruko

Artista del año de Latin pop/Reggaeton: Bad Bunny

Álbum del año de Latin pop/Reggaeton: Karol G

Mejor artista nuevo Latin: Grupo Firme

Canción del año de México: La Casita - Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga

Artista del año de México: Calibre 50

Álbum del año de México: Eslabón Armado

iHeartRadio chart ruler award: Stay de The Kid Laroi y Justin Bieber