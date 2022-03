Demi Lovato vuelve: así suena ‘Substance’, su nuevo tema

Es una evidencia que los fans de Demi Lovato se mueren de ganas por escuchar nueva música de su artista favorita. Y es que desde que lanzó su álbum Dancing With The Devil... The Art Of Starting Over en abril de 2021, no ha vuelto a estrenar ningún otro nuevo proyecto.

Pero parece que la espera ha terminado, ya que nuestra protagonista tiene preparada su próxima canción. Y lo mejor de todo es que apunta a que pronto la tendremos en las plataformas digitales.

Se trata de Substance, un tema al más puro estilo del rock que va a llenarnos de adrenalina a todos. Así lo hemos podido conocer a través del adelanto que ha compartido la artista a través de redes sociales. En el vídeo se ve cómo nuestra protagonista lo da todo al ritmo de la canción en lo que parece un estudio de grabación.

Demi Lovato público a través de sus historias de Instagram un adelanto de lo que ellx etiquetó bajo un hashtag como “#substance” pic.twitter.com/xtW3sVU3if — Demi Lovato México 🕷 (@iDemirazziMx) March 22, 2022

Aún se desconoce cuándo podremos escuchar esta canción al completo. Lo que está claro es que no queda mucho para hacerlo. Tendremos que esperar para saberlo.

Como era de esperar, este vídeo ha revolucionado a sus seguidores en cuestión de segundos. Se avecina nueva música de Demi Lovato y esto es un buen motivo de celebración. "Suena tan bien!!!", dice una seguidora. "Substance parece ser tan buena. Dios mío. Estoy deseando que lance D8 pronto", añade un usuario de Brasil.

Y es que todo apunta a que este nuevo tema avanzará cómo suena su próximo álbum de estudio, del que aún también se desconocen muchos detalles. Eso sí. El 2022 va a ser el año de nuestra protagonista.

Lo de que Demi ha enterrado su pasado más pop no es ninguna novedad. De hecho, hace unas semanas se vistió de negro para celebrar literalmente su funeral para su música pop. Y así será. Substance va a llegar para demostrar que la artista cuenta con un talento musical de lo más versátil y que se atreve con cualquier estilo.

Y a ti, ¿te gustaría escuchar Substance pronto? Va a inundar de rock la playlist de tus canciones favoritas.