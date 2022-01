Demi Lovato monta un funeral por su propia música pop y cierra su ‘transformación’

Demi Lovato ha completado su transformación. Durante los últimos meses de 2021 y los primeros días del 2022 ha optado por un cambio radical de vida: cambiar su look, cambiar su sobriedad, estrenar nuevo tatuaje... Y la guinda ha llegado este fin de semana funeral mediante.

Pero que todo el mundo se tranquilice que no tenemos que lamentar ninguna pérdida. La cantante lo ha hecho por su música pop completando así una época y dando la bienvenida a una nueva con un estilo más cercano al rock tal y como ha dejado entrever con su próximo proyecto musical.

"Un funeral para mi música pop", escribió la artista rodeada de personal de su equipo de riguroso negro además de su manager Scooter Braun. Contrasta la imagen tan seria y luctuosa con el espíritu final que perseguía Lovato. Un renacimiento musical en este 2022 en el que tiene mucho que contar y cantar.

En sus stories ya ha dejado un fragmento de lo que será su nueva propuesta: "Yeah you’re pushing me to the edge/ Prod me, lie to me, ungodly things have been sent/ Here are your tickets to the freak show baby, sci-fi, watch the freak go crazy" se le escucha cantar sobre una base rock repleta de guitarras.

De momento la canción no tiene título ni fecha de lanzamiento ni tenemos confirmación de si será un lanzamiento individual o parte de un proyecto más grande. Por ahora lo que ha hecho la intérprete es borrar todas sus imágenes en Instagram.

En los últimos años la vida de la cantante estadounidense ha dado mil vueltas: desde la sobredosis que estuvo a punto de acabar con su vida, la rehabilitación, la ruptura de su compromiso matrimonial, su renacimiento musical, la aceptación de su nueva condición sexual...

No cabe duda de que estamos ante una Demi Lovato completamente diferente a la que conocíamos y a la imagen que se construyó de ella desde la factoría Disney. Demi Lovato presenta ahora un nuevo look. Seguramente, tras todo lo que ha tenido que superar y con el fin del ciclo de rehabilitación, Lovato ha querido dejar atrás todos esos momentos con una nueva imagen. En diciembre de 2021, la artista se rapaba la cabeza y lo mostraba orgullosa en sus redes sociales. De esta manera, daba un portazo al 2021 para comenzar con buen pie el 2022.

O mejor dicho con 8 patas, ya que la artista de Nuevo México ha querido atreverse con algo más en su cabeza: se ha tatuado una araña grande en un lado de su cabeza. Así lo ha mostrado en sus historias de Instagram y ha contado con las manos del tatuador Dr. Woo para el cometido Y esta era la explicación: "Fue la abuela Araña quien nos enseñó muchas cosas. Ella nos enseñó sobre cerámica y tejido. Ella nos enseñó sobre el fuego, la luz y la oscuridad. Nos enseñó que todos estamos conectados en la red, cada uno de nosotros tiene su lugar en este mundo" explicaba Demi con un emoji de corazón y araña de color negro.