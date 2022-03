Jennifer López rechazó cantar ‘SloMo’ de Chanel

A estas alturas nadie duda de que SloMo no sea un hit. El tema con el que nos representará Chanel el próximo mes de mayo en Eurovisión 2022 es perfecto para bailar y darlo todo en la pista. Y es que pocos pueden resistirse a su ritmo.

Pero ahora, cuando solo queda un mes y medio para el Festival, ha salido a la luz un detalle sobre la canción: Jennifer López la rechazó. La diva estadounidense, que suele apostar por este tipo de canciones, decidió no cantar este hit. Así lo ha confesado uno de los compositores del tema: Arjen Thonen.

El músico ha concedido una entrevista en el diario neerlandés BD donde ha hablado sobre cómo crearon SloMo. Thonen ha confesado que, a través del productor Keith Harris, se enteró de que J Lo estaba buscando nuevas canciones. De ese modo, comenzó a trabajar en la primera versión de SloMo.

Tras una espera de tres meses sin respuesta por parte del equipo de Jennifer, Thonen decidió darle una segunda oportunidad al tema creado junto a Leroy Sánchez, Keith Harris, Ibere Fortes y Maggie Szabos.

“Keith me envió un mensaje diciéndome que en España buscaban una canción del estilo de Jennifer López para competir en el concurso de elección de Eurovisión”, ha empezado contando el Thonen. Aunque en un principio dudó, Keith terminó convenciéndole: “Si no conoces el festival, es el evento musical más grande de Europa”.

Cuando Keith se enteró de que la canción había sido seleccionada para el Benidorm Fest, no se perdió la trayectoria de Chanel. Eso sí, como no entiende español, le costó enterarse de qué candidato había ganado e iría a Turín: “No hablo español, así que no me di cuenta de cómo iba el marcador al principio”.

Sea como sea, nos quedamos con la duda de cómo hubiese sonado la canción en boca de J Lo. Quizá en un futuro la diva estadounidense escuche el tema.