Kiko Matamoros confiesa lo que ha llegado a ofrecer a ‘Supervivientes’ para que no cuenten con Makoke

“Kiko Matamoros está consternado porque Makoke podría estar al borde de la ruina y, además, Makoke, que quería levantar cabeza yendo a Supervivientes, parece ser que Kiko Matamoros, que todavía no ha firmada, parece ser que al final va ha dicho ‘si va Makoke yo no voy’ y claro, ¿qué han dicho los de Supervivientes?, que entre Makoke y Kiko se quedan con Kiko y Makoke sigue en la ruina”. Con estas palabras Jorge Javier Vázquez abría, en Sálvame, el melón del veto del colaborador.

El programa se hacía eco de una información que publicaba la revista Lecturas en la que se aseguraba que Makoke contaba con ir a Honduras para salvar su economía que atraviesa momentos delicados por las deudas con el fisco.

La publicación asegura que Hacienda ha embargado las propiedades de Makoke que no puede disponer de ellas y podría, incluso, llegar a perderlas. La casa en la que vive con su hijo en La Finca, le cuesta 5900 euros al mes entre hipoteca y gastos de comunidad y, según revelan, su sueldo de colaboradora de Viva la vida no le daría para mantener ese tren de vida.

Además, parece que su empresa de venta de sujetadores tampoco sería una salida porque acumula pérdidas y deudas a las que, de momento, no puede hacer frente.

La versión de Kiko

“Lo primero que tengo que decir es que yo todavía no he firmado ningún contrato”, empezaba aclarando Matamoros. “Entenderéis, y creo que podrá entender cualquier persona, que una señora que en su día pidió una orden de alejamiento hacia este señor que está aquí, no parece muy lógico que quiera pretender concurrir en una isla de 200 metros de largo”, explicó.

“Parece evidente que no quiera yo concurrir en esas circunstancias. No he firmado ningún contrato todavía que me vincule al programa formalmente, por lo tanto, estará en posición de que cuenten con ella si no se llega a un acuerdo”, añadió.

Además, explicó que, si quisiera, Makoke podría llegar a un acuerdo con Hacienda para solucionar sus problemas económicos. Rafa Mora salió en su defensa y le recomendó no sentirse mal si al final iba a Supervivientes y ella no porque “donde las dan las toman y el karma existe”. Una afirmación que hacía referencia a que Makoke vetó a Diego Matamoros para entrar en Gran Hermano Vip.

Carmen Alcayde quiso preguntarle si era verdad que había dicho que si iba Makoke su caché iba a ser mucho más alto. Una afirmación que al colaborador le ha molestado y ha acabado confesando que, en realidad, lo que ha dicho es que “he bajado mi caché para que no vaya ella, a ver si os enteráis ya de una puta vez”.

Parece claro que no veremos a la ex pareja convivir en Honduras.