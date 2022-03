Jorge Javier Vázquez siembra la duda sobre su continuidad como presentador de 'Supervivientes'

En los últimos días y semanas son muchos los rumores que rodean al reality de Supervivientes, uno de los buques insignia de Telecinco que llegará a la pequeña pantalla en las próximas semanas. Todavía no hemos podido conocer el nombre de ningún participante confirmado, pero sí que hay una cosa que está en el aire: la continuidad de Jorge Javier Vázquez como presentador del formato.

El presentador estrella de Telecinco es consciente de lo que se comenta en medios de comunicación y en los pasillos de la cadena y, pese a que su continuadad al frente de Supervivientes no se ha confirmado, está sabiendo aprovechar el momento para jugar al despiste.

En el cierre de su función de teatro Desmontando a Séneca, hacía frente a los periodistas de la revista Lecturas anunciando que él esperaba repetir como conductor del programa: "Yo espero que sí, a mí no me han dicho lo contrario". Además, volvía a insistir cuando le preguntaban directamente por el mando del reality: "sí, sí... yo no sé de dónde salen esas cosas".

En las mismas declaraciones, sin embargo, afirmaba que necesita descansar, dado que entre su trabajo en televisión y su subida a los escenarios de todo el territorio español lleva muchos años sin tener un fin de semana libre. Igualmente, el pasado 16 de marzo utilizaba una conexión en directo de Sálvame con Anabel Pantoja para volver a sembrar la duda.

Las palabras de Jorge Javier

"Para mí ha sido muy buen recuerdo presentar Supervivientes" decía ante la atenta mirada de los colaboradores, que se percataban de que había hablado del programa en pasado. Ante las preguntas de Belén Esteban, Lydia Lozano y Anabel Pantoja, Jorge Javier comentaba: "que no lo sé, que no lo sé".

Jorge Javier pone en duda si presentará #Supervivientes2022 o no: “Para mí ha sido un buen recuerdo presentar Supervivientes.” 🤔 #YoVeoSálvame pic.twitter.com/yyZanLxxyA — Diego 🧸 (@diegobferrandez) March 16, 2022

El presentador, además, desviaba la conversación hacia la sobrina de Isabel Pantoja, intentándola convencer de su participación en el reality de Supervivencia, una experiencia en la que probó suerte en el año 2014 y que terminó para ella tras 15 días de supervivencia. Ahora, el presentador cree que puede ser la mejor oportunidad para que vuelva a encontrar el amor después de su ruptura con Omar Sánchez: "Estoy convencido de que si Anabel va tiene una historia de amor en la isla", concretamente con "un chiquito que te cante por Manuel Carrasco" comentaba.

Anabel, por su parte, volvía al tema de conversación principal y alababa la función de Jorge Javier al frente del formato: "Yo te digo una cosa, y esto no es peloteo, Supervivientes no es lo mismo si no lo presentas tú".

Por el momento tendremos que esperar a la confirmación oficial de la cadena para conocer el futuro del catalán, aunque podemos seguirle viendo al frente de Sálvame Naranja junto a Carlota Corredera.