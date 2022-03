Susi Caramelo tontea con Kerem Bürsin que afirma que “es la imagen que tiene de sí mismo Pablo Motos”

El Festival de Cine de Málaga siempre se llena de grandes estrellas y de glamour y este año no ha sido diferente. Una de las visitas que ha montado más revuelo es la del actor turco Kerem Bürsin que se ha convertido en todo un ídolo de masas gracias a Love is in the air.

Después de haber visitado Gran Canaria hace unos meses, esta vez se ha pasado por Málaga donde ha conocido a Carlos Bardem o Antonio Banderas, entre otros. Aunque si hay un encuentro que le costará olvidar será el que tuvo con Susi Caramelo.

Un encuentro que hemos podido ver en Rojo Caramelo, el programa de la reportera en Movistar+, donde pudimos comprobar, desde el minuto cero, que tenía muchas ganas de coincidir con el galán turco.

“Kerem Bursin es la imagen que tiene de sí, tal cual, Pablo Motos”, decía nada más verle en la alfombra roja. Luego cuchicheaba sobre él con María León que reconocía que “es guapo”. Eso sí, confesaba que no había visto la serie.

“Mira cómo me mira y cómo sonríe”, decía cuando por fin estaban juntos, “le he gustado yo a este”. Le dejaba claro que no hablaba inglés y parece que a él no le importó, “nos comunicamos por la mirada”. El actor iba con un traductor al lado y Susi le pidió que le dijera que había perdido muchas horas con él y que era la mayor fan suya de toda la alfombra.

Después de ese primer encuentro ella no podía estar más emocionada, de hecho, llegó a reconocer que “dejaría a mi novio por él”.

Speed dating

Finalmente consiguió diez minutos de entrevista con el actor, lo que ella consideraba un sueño, y lo primero que quiso que le tradujeran es que “no estoy loca y antes me he emocionado de más”.

“Definitivamente eres genial en tu trabajo, eres genial”, le decía el actor mientras ella suspiraba y aseguraba que se sentía como dentro de la telenovela que protagoniza. “Realmente no necesitas saber un idioma para entender la emoción y eso es lo que hacemos como artistas. Está todo basado en las emociones”, explicaba Kerem cuando Susi le preguntaba qué tal se sentía en un evento donde hablaban otro idioma.

Ella no podía dejar de mirarle y sonreir y él se enteraba de la mitad de sus chistes. El caso es que llegó el momento de hablar de Eda, su enamorada en la serie que se desmaya cada vez que se pone nerviosa. Susi ha fingido un mareo y aunque él ha tenido algo de reflejos, ha terminado tirándole la cerveza encima.

"No sé si soy yo que soy muy creída, pero te juro que he notado feeling entre tú y yo en la mirada, ¿soy yo o es que hay algo?", le preguntaba como despedida. Y él, que ha demostrado tener una paciencia infinita y un gran sentido del humor, ha sido todo un galán al contestarle que tiene “una energía maravillosa, se puede sentir tu energía desde allí”. Un encuentro que se terminó con un abrazo que habrá despertado la envidia de muchas.

Todavía estamos esperando que el actor confirme que se viene a España para comenzar algún proyecto.