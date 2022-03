‘Secret Story 2’ sorprende con una doble expulsión que deja fuera a dos concursantes muy conocidos

Ahora sí que sí: Secret Story 2 está a las puertas de su final. El camino a ella han sido dos meses de altibajos dentro de la casa, aunque Carlos Sobera no ha querido que el paso a los últimos momentos de los concursantes en Guadalix sean tranquilos. Y ha sabido a la perfección cómo hacerlo.

Al principio de la noche, el presentaodr anunciaba que la noche estaría por varios sucesos. Entre ellos una expulsión con el funcionamiento de la misma habitual, el anuncio de nuevos nominados y un eliminado añadido que saldría de una votación exprés de veinticinco minutos. Y por supuesto, hubo sorpresas.

La primera persona en caer estaba entre Carlos y Colchero, que habían acumulado votos desde el domingo para presentar uno de los duelos más reveladores de la edición. Pasó sin pena ni gloria, pero sí que dio un nombre que salió después de la casa:

¡Colchero se convierte en el primer expulsado de la noche! ¿Creíais que se iba él? #SecretGala10 pic.twitter.com/5xAnmSPocn — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) March 24, 2022

Colchero se convirtió en el expulsado de la noche. Bueno, mejor dicho: en el primer expulsado de la noche. Cuando Sobera pronunció su nombre, en el plató se vivió una euforia parecida a la de un partido de fútbol… Aunque en la casa fue algo diferente. Parte de los compañeros lamentaron su marcha, y en concreto uno de ellos.

Adrián, el profesor de la edición, era su gran apoyo dentro de la casa e incluso se insinuó que ambos podrían sentir algo más allá de una mera amistad. Pero él está con Marta, y Colchero aclaró en su vuelta a plató que no había nada entre ellos más allá que una conexión de amigos. Y eso que hasta a Belén Esteban le pareció que había una química que se salía de esa descripción.

Siguiendo su estela de romances, pudo continuar en plató el tonteo empezado con Laila; aunque no le fue demasiado bien. La exconcursante no le recibió con los brazos abiertos, sino que le recriminó todo lo que le hizo a su hermana a sus espaldas sin contarle nada. Está claro que las mellizas están más unidas que nunca, y Colchero con ellas, no tanto.

Después de aclarar todo, Colchero pudo enterarse de que no sería el único concursante que se retiraría de la competición esa misma noche. Además, cuando Carlos Sobera le preguntó por cuál de sus compañeros quería que saliese, terminó apostando por el nombre que efectivamente se iría fuera del concurso apenas unos minutos después: Sara.