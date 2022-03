Estalla la pasión entre Tom Brusse y Sara en 'Secret Story' un día después de haber roto con su novia

Desde que entrará Tom Brusse a la casa de Secret Story todas las cámaras lo han enfocado como el centro de atención. Y es que hace tan solo unos días dejaba a la que fue su novia en directo para horas posteriores dar rienda a su pasión con Sara, actual concursante del reality de Telecinco.

El pasado jueves, Tom protagonizaba uno de los momentos más tensos del programa al tomar la decisión de cortar su relación con su actual pareja Sarah, con la que cortó en directo tras varios meses de noviazgo.

El exconcursante de La Isla de las Tenciones afirmaba sentirse mal por haber dejado a su novia en directo y por el daño que le hubiera podido ocasionar, pero que durante su estancia en la casa de Secret Story se había dado cuenta que no la había echado de menos.

Tom y Sara dan rienda suelta a su pasión

Aunque esta drástica decisión también estuvo condicionada por la aparición de Sara, la actual participante en este reality show de Telencico, en la que se fijó desde el primer momento que pisó la casa y con quién poco a poco ha podido ir creando feeling.

El momento más soprendente llegaba cuando Tom, ya sin pareja, decidía dar rienda suelta a su pasión y tentar a la tentación besando a la concursante de Secret Story: “No sé qué me pasa... No paro de sonreír... Contigo olvido el mundo... No sé si eso es bueno o malo... Nada más verte mi cabeza hizo boom...” declaraba.

Tras bailar y tener varios acercamientos durante toda la noche, la pareja se marchó al baño en busca de mayor intimidad. Ambos se dejaron llevar y comenzaron a besarse.

¿Será el inicio de un nuevo romance? Tendremos que esperar para confirmar esta pregunta, lo que sí sabemos es que no es el primer coqueteo que Tom Brusse inicia en Televisión, ya que su última relación de pareja comenzó en las pantallas y en un destino paradisíaco. Sí, hablamos del romance con Sandra Pica.

La realidad es que a veces no puede negarse lo evidente y la audiencia ha sido testigo de la fuerte conexión que ha surgido en la casa de Secret Story entre Tom Brusse y Sara. La estancia del exconcursante en la casa más conocida de Telecinco es breve y seguramente quieran aprovechar cada segundo para estar juntos y quién sabe si cuando salga retomen esa conexión e inicien una nueva etapa de forma conjunta.