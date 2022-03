Placebo reavivan la polémica y prohíben los móviles en sus conciertos

La forma de disfrutar de los conciertos en directo ha cambiado mucho en los últimos tiempos. Ahora, cuando un artista sale al escenario, miles de flashes se activan, los vídeos empiezan a grabarse al unísono y las redes sociales comienzan a compartir todo lo que ocurre en los conciertos. Los móviles se han convertido en el mejor aliado para retransmitir todo lo que pasa en los shows en vivo, y la polémica sobre el uso de estos dispositivos no ha dejado de crecer. Algunos artistas como Alicia Keys y Jack White llegaron a prohibir su uso en sus conciertos para que el público pudiera disfrutar de una experiencia completa y no les molestaran durante su trabajo.

Ahora, un grupo más se une a esta decisión. Placebo ha anunciado estrictas medidas que incluyen la prohibición de teléfonos móviles y cámaras durante sus conciertos. Lo han hecho en un comunicado oficial compartido en sus redes sociales, donde han aclarado que habrá áreas designadas para que el público pueda usar sus dispositivos. Todo ello de cara a llevar a cabo shows mucho más íntimos de lo que nos tienen acostumbrados antes de lanzar el que será su primer álbum en casi una década.

El conjunto de Brian Molko no permitirá el uso de cualquier dispositivo de grabación. "Todos los shows del lanzamiento de álbum de Placebo serán una experiencia libre de teléfonos. El uso de teléfonos, relojes inteligentes, cámaras y otros dispositivos que graben no serán permitidos en el espacio de presentación", explicaron en Twitter. Han dejado bien claro además que aquellos que sean sorprendidos usando estos aparatos serán directamente expulsados del recinto. "La idea es que podamos disfrutar la experiencia entre banda y audiencia y estar presentes en el momento", añadieron.

Para garantizar que se cumpla esta restricción, los organizadores del evento solicitarán el móvil a los asistentes al entrar en el recinto y lo meterán en una bolsa especial que podrán abrir siempre y cuando el show haya terminado.

¿Prohibir o no prohibir los teléfonos móviles? Esta polémica se ha extendido en los últimos tiempos y los artistas están divididos. Algunos alaban el uso de dispositivos, animan a los asistentes a grabar stories para viralizarse en redes o usar el flash en las canciones más emotivas. Otros quieren limitar su uso para ofrecer una experiencia más inmersiva.

El nuevo disco de Placebo, Never Let Me Go, supone el regreso a la escena musical de la banda después de casi diez años. En septiembre, resurgieron de una larga hibernación para lanzar su primer sencillo en cinco años, Beautiful James, una canción alegre y de celebración. Como comentó Brian Molko en ese momento, "si la canción sirve para irritar a los cuadriculados y a los tensos, que así sea".

Este verano, durante su gira europea, podremos escuchar sus nuevas canciones en nuestro país, en el BBK Live de Bilbao y en el Mad Cool, en Madrid.