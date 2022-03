TikTok desvela las increíbles cifras de la banda sonora de ‘Encanto’ en la plataforma

A estas alturas nadie duda del éxito que ha supuesto Encanto. La última película de Disney ha enamorado a millones de espectadores y espectadoras en los últimos meses. No solo por su increíble puesta visual, también por su impresionante banda sonora. De hecho, ha sido este último aspecto el que ha hecho que la película rompa todo tipo de récords, llegando a ser el álbum número 1 en Billboard durante varias semanas seguidas. Tampoco se ha quedado atrás el tema We Don’t Talk About Bruno,que ha conseguido algo insólito: coronar la lista de Billboard durante varias semanas seguidas.

Pero gran parte de este éxito musical que ha tenido la banda sonora, compuesta por Lin-Manuel Miranda, se debe al impresionante impacto que han tenido las canciones en TikTok.

Desde su estreno en Disney+ el pasado 24 de diciembre, los vídeos con canciones de Encanto han invadido la plataforma de vídeos. Han sido cinco los temas que se han colado en las tendencias durante estos meses.

Encanto | Escena: 'No se habla de Bruno' | HD

No se habla de Bruno reina de TikTok

La canción que más han usado los usuarios, con más de un millón de vídeos creados, ha sido la de We Don’t Talk About Bruno (No se habla de Bruno en español). Ha habido todo tipo de contenidos con este tema: desde bailes hasta cosplays, pasando por directos cantando la canción. Vamos, que ha sido toda una revolución.

De hecho, este éxito en TikTok ha influido en que la canción se convierta en todo un éxito, consiguiendo ser número 1 en Estados Unidos. Una proeza que no conseguía Disney desde 1995. Ni si quiera Let It Go de Frozen hizo esas cifras.

Otras canciones

Las otras canciones de Encanto también han funcionado muy bien. Dos oruguitas, nominada al Oscar a mejor canción, se ha usado en más de 33 mil veces. En Lo Profundo, una de las canciones que más gusta al público, ha conseguido la friolera cantidad de 169 mil vídeos. Tanto en su versión en español como en la original (Surface Pressure).

Pero la cosa sigue. El tema La Familia Madrigal ha sido utilizada en 311 mil vídeos. Por su parte, Inspiración, ha sido utilizada en 111,4 mil. Una auténtica locura.

A todo esto hay que sumar la cantidad de vídeos que, aunque no utilizan estas canciones, hablan de Encanto. Desde aquellos que cuentan curiosidades de la película hasta los que se animan a cantar las canciones ellos mismos.

Sin duda, Encanto ha hecho historia en el mundo del pop y de TikTok. Que cada vez está más unido.