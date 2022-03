Ramón García pide perdón a Rosalía por cargar contra ‘Motomami’, pero no cambia de opinión: “Es una mierda”

Desde el pasado viernes no se habla otra cosa que no sea de Motomami, el nuevo disco de Rosalía que ha supuesto una auténtica revolución en la industria musical y que ha superado con creces su cometido: no pasar inadvertido para nadie, tanto para los más adeptos como para los más críticos. Y es que Ramón García es una de esas personas que pertenece a este segundo grupo y que, sin dudarlo, se ha lanzado a opinar sobre el nuevo disco de Rosalía en el programa En Compañía, un espacio que presenta junto a su compañera,Gloria Santoro, en el canal de Castilla- La Mancha, lo que ha provocado un auténtico revuelo entre los fans de la artista.

De esta manera, Ramón García se ha convertido en uno de los protagonistas indiscutibles de la semana tras sentenciar abiertamente el disco de Rosalía: “A mí el disco me parece una mierda. Me lo parece, ¿eh? Me lo parece. Y yo he sido siempre defensor de Rosalía y me encanta, pero creo que se ha equivocado de pleno con lo que ha hecho”. Unas declaraciones que el presentador había hecho públicas en su programa el pasado 22 de marzo y que le han llevado a retractarse días después. Tal ha sido el revuelo ocasionado desde entonces que, finalmente, ha tenido que pedir perdón desde su mismo programa. Eso sí dejando claro que la libertad de opinión existe y que pese a todo sigue pensando lo mismo sobre el álbum de la artista: “Hoy tenemos que pedir disculpas porque el otro día creo que nos excedimos en la crítica sobre el nuevo disco de Rosalía. Una grande, que nos encanta, pero, quizás yo me pasé un poquito”, ha comenzado aclarando el presentador.

Ramontxu se defiende de las críticas

Estas disculpas, no solo estaban dirigidas a la artista, sino también a todas aquellas personas seguidoras de la música de Rosalía: “En ningún momento nos hemos querido meter con ellos”, ha continuado expresando Ramón García. Además, ha añadido: “Ha sido una opinión de alguien que lleva poniendo música cuarenta años. He sido hasta productor musical, algo sabré” poniendo en valor su trayectoria profesional y argumentando que sabe de lo que habla, aunque su opinión haya desatado las críticas entre el público. “Con la pedazo voz que tiene, me parece que está desaprovechada en estas ocasiones”, ha recalcado una vez más.

Pese a las disculpas, Ramón García ha dejado claro que aun así se mantiene en sus trece sobre el nuevo álbum de la artista: “Volvemos a pedir nuestras más humildes disculpas a Rosalía, a la discográfica y a todas las personas que se hayan podido sentir ofendidas por nuestra opinión sobre el disco de Rosalía que, efectivamente, es una mierda”, ha sentenciado de nuevo.

El debate...¿Continuará?

Unas declaraciones que ponen fin al debate generado en esta última semana, aunque el público fiel de Rosalía seguramente siga sin entender cómo alguien no puede apreciar el talento y el valor de la cantante en este nuevo disco. El presentador ha querido cerrar el tema con la idea de que es una opinión más: ”Es una opinión. En la vida hay que respetar las opiniones. Yo respeto que a ustedes les encante”.