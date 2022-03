Jorge Javier se muestra muy crítico con Miguel Bosé en ‘Sálvame’

En los últimos días se está hablando mucho de la posible ruina económica de Miguel Bosé. Las informaciones apuntan a que no estaría pasando su mejor momento económico. Podría estar falto de cash y eso le habría hecho acumular una deuda de un millón de euros con Hacienda que le habría llevado a hipotecar su casa de Somosaguas.

Y no es una casa cualquiera, es la casa familiar que posee el clan Bosé desde 1966 donde él compuso sus primeras canciones y por la que han pasado multitud de artistas y celebrities del mundo de la música, el arte y otras disciplinas.

Esta situación podría estar provocada por los años de pandemia que han hecho mella en muchos artistas que han visto cómo, con el parón y encierro, sus estructuras económicas se venían abajo. Además, no habría ayudado mucho su postura negacionista ante las vacunas y todas las declaraciones que ha hecho al respecto en los últimos tiempos. Y Sálvame no podía estar ajeno a estas informaciones.

Las críticas de Jorge Javier

Jorge Javier Vázquez,como recoge la web de Telencinco, se ha mostrado muy crítico en el programa con el hijo del Capitán Trueno. “Ha sido el gran fiasco de la historia reciente. Para acabar diciendo tonterías como la copa de un pino y como un pirado”, decía sin ningún tipo de filtro.

Y no se ha quedado ahí con sus críticas. Hay algo que parece que no le perdona: "No le he visto decir nunca que era gay, bastante se lo hubiera agradecido el colectivo, España y el mundo entero y más fácil que lo tenía él...”.

No es que lo perdone haberse guardado para sí su condición sexual, sino el motivo que, según él, le ha llevado a adoptar ese secretismo. “Pero claro, jugar a la ambigüedad porque le daba redito económico… eso no está muy bien. Las personas con tanto poder mediático tienen una responsabilidad con la sociedad y debería haber dado un paso adelante", aseguraba.

Está claro que no son los mejores tiempos para Bosé.