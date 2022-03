Carlos Torres (‘La reina del flow’): “Mucha gente no sabe que tengo una hermana que vive en Madrid”

Carlos Torres está recién aterrizado en Barcelona. Ha venido a pasar unos días y no es la primera vez. La diferencia es que antes podía venir de una manera más o menos anónima, pero desde que dio vida a Charly Cruz en La reina del Flow, le resulta más complicado pasar desapercibido.

Aunque es un poco reacio a contar lo que ha venido hacer, lo cierto es que el actor tiene cierta conexión con nuestro país. “Vine unos días, mucha gente no sabe que tengo una hermana que vive en Madrid desde hace muchos años. Mi madre también pasa mucho tiempo en Madrid y vine a compartir un rato y ver cositas por aquí, vamos a ver qué nos depara el futuro. A mí me gusta viajar mucho, muchísimo”, nos cuenta.

Como hemos podido comprobar a través de las series colombianas que tanto están triunfando en nuestro país, la familia es uno de los pilares fundamentales para su cultura. “Los colombianos somos muy familiares, la familia lo es todo, para mí también”, asegura el actor.

Familia unida

Eso sí, en el caso de su hermana, tienen que mantener su relación a distancia. “Son cosas que pasan, pero a pesar de la distancia, estamos todo el tiempo conectados. Ella estuvo más de ocho meses ahorita en Colombia, ella acaba de regresar. Tratamos de buscar los espacios y estar conectados por móvil, whatsapp y estamos todo el tiempo en contacto, a veces la distancia nos perjudica, pero está el amor y el constante contacto todo el tiempo”, explica.

Tiene otro hermano que vive en Colombia como él. “Hermano, amigo, parcero, cumplimos años el mismo día, es un dato que mucha gente no sabe. Dos años de diferencia, él es mayor. Mi parcero, mi socio, mi todo”, expresa sobre la relación que tienen.

Su hermano no tiene nada que ver con el mundo del entretenimiento, es administrador de empresas, pero tienen muchos otros puntos de conexión. “Mi mamá y él son mis mayores críticos, pero a la vez mi mayor apoyo, es muy interesante. Ellos han estado desde el día uno y me han apoyado muchísimo y si hay una crítica, es constructiva y aportan y ayudan”, admite sobre lo importantes que son para él.

Primera vez en España

La primera vez que Carlos vino a España fue hace cuatro o cinco años, justo cuando terminó de grabar la primera temporada. “Termino la temporada y digo, ‘me voy a dar un paseo de descanso inolvidable’. Tuve la oportunidad de estar en España, Francia, Italia, Croacia… estuve mucho tiempo en Madrid, me encantó. No quería regresar, pero el bolsillo me hizo regresar”, confiesa.

Le gusta mucho España y se siente casi como en casa, hay muchas cosas que le han cautivado de nuestro país. “En España se come delicioso, tiene unos espacios muy agradables. He tenido la oportunidad de estar en Barcelona y Madrid. Siento que hay mucha vida nocturna, hay mucha gente fuera. Uno camina a las 3 de la mañana y hay gente caminando por todos lados, el centro de Madrid llenísimo y a mí me encantan eso. Yo puedo sentarme en un café a ver gente, me encanta”, reconoce.

Ahora está en Barcelona, pero el tiempo que ha pasado en Madrid lo ha disfrutado mucho en otras ocasiones. “En Madrid vi mucho teatro, me encantó. Comí delicioso y compartí con familiares que tengo en Madrid”, cuenta.

Ahora solo se quedará unos días, pero ya advierte que a finales de junio volverá para quedarse más tiempo.