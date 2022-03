Carlos Torres: Habla de su estilo a lo Maluma, William Levy o la tercera temporada de ‘La reina del flow’

Desde hace unos años Carlos Torres lleva siendo un actor conocido en Colombia porque lleva trabajando en películas y series desde que tenía 17 años, pero no lo era tanto en nuestro país. La cosa cambió cuando se estrenó La reina del Flow y pudimos verle dando vida al protagonista, un reguetonero bastante conflictivo que, pese a sus graves errores, acabó enamorando a la audiencia.

El estreno de la segunda temporada en Netflix superó todas las previsiones y ahora le reconocen allá por donde vaya. Esta semana ha llegado España para pasar unos días. No es su primera visita porque tiene familia aquí, pero sí es la primera vez que hablamos con él. Hemos descubierto a un colombiano muy hablador, de espíritu positivo y que, aunque se define como tímido y reservado, es muy generoso compartiendo sus recuerdos, sensaciones y experiencias. Como él diría, un tipo muy bacano.

¿Has logrado que dejen de llamarte Charly Flow?

No, no he podido, estoy en ello. Lo peor es que ya me acostumbré y me encanta. Como mi nombre es Carlos y tengo varios amigos que de por sí me dicen Charly desde muy joven, no se me hace extraño. Estoy acostumbrado desde pequeño que me digan Charly y ahora que salió La reina del flow ya me acostumbré a que me diga Charly todo el mundo.

¿Cómo llegó este personaje a tu vida?

De una forma muy extraña. Yo estaba terminando un proyecto que se llama Francisco, el matemático y me ofrecieron audicionar para esta serie y en un principio dije que no me llamaba la atención, no por la historia ni por el personaje sino porque querían que la audición fuera cantando. Yo no tengo la mejor voz, tampoco es mala, pero sí que estaban buscando cantantes con una voz impresionante y dije que no me interesaba. A la semana llamaron a mi representante y le dijeron, ‘no importa que no cante, que venga a actuar’. Y fui y todo empezó a fluir, les gustó mucho mi propuesta. Yo me fui con mi camisilla y me pegué un par de tatuajes de esos que se compran en las tiendas y se ponen con agua, me puse una gorra para atrás y con todo el flow. Recuerdo que nuestro director de la primera temporada quedó encantado. Luego me llamaron para decirme que el personaje era mío.

Y lo que te ha cambiado la vida…

muchísimo, es un personaje muy querido a nivel mundial y eso no lo esperaba. Tenía fe y estaba seguro de que en Colombia le iba a ir muy bien, pero este recibimiento que ha tenido a nivel mundial, sin duda, me ha tomado por sorpresa. Lo chistoso es que esta segunda temporada me tomó por sorpresa nuevamente porque siento que está pegando más fuerte que la primera y tampoco lo esperaba.

¿Te cae bien Charly Flow?

Me encanta Charly Flow, me encanta, lo adoro. Para un actor es muy rico hacer cosas que uno no puede hacer en su día a día y vivir una vida que no es la de uno. Aunque es ficticia, uno la vive en un poco en el set, con los compañeros, en las escenas, con la historia, se te vuelve un poco personal. Eso es maravilloso. Yo amo cada vez que llego al set y puedo ser Charly y vivir en ese mundo de acción, soy feliz.

Pero si hubiera un Charly Flow en tu vida real, ¿le podrías perdonar tantas cosas?

Si una mujer como Charly que me hubiera hecho todo eso… la verdad que creo que la gente merece una segunda oportunidad y creo que la gente puede cambiar, pero Charly tuvo unos errores fuertes. Obviamente esto es una serie y el perdón se hace más rápido, en mi caso personal, le hubiera tomado más de 89 capítulos, por lo menos un par de años que le perdonara. Pero si lo demuestra durante años, seguramente lo hubiera perdonado.

¿Cómo es meterse en la piel de una estrella de reguetón?

Difícil al principio porque a pesar que tengo varios amigos cantantes, alguno del género urbano, no es lo mío. Siempre he estado en la actuación, lejos de todo el mundo de la música y al principio estaba un poco ansioso, no hallaba el personaje y estábamos en ese proceso que no es fácil porque teníamos mucha información y ya había que llevarlo a tomar una decisión sobre el Flow que queremos y no es fácil, uno se llena de nervios porque quiere que sea bien recibido. El acento paisa no es mi acento, yo no soy de Medellín, soy de la costa y el acento es completamente diferente. Fue difícil, pero ahora que veo el resultado lo agradezco y lo adoro. Y cada vez que me pongo en los zapatos de este personaje del género urbano, me lo gozo y me da la oportunidad de bailar, de estar en un escenario y de cantar, porque hay un par de escenas donde canto yo.

Coincidiste con muchos artistas.

Sí, tuve la oportunidad de estar con artistas que admiraba como Yatra, Rauw Alejandro, Karol G… una cantidad de cosas que otro proyecto nunca me había dado la oportunidad. Entrar en esos zapatos de un personaje del género urbano y compartir con los reales es maravilloso.

Has mencionado varios artistas, también tienes en Colombia a J Balvin y Maluma, ¿a quiénes tomaste como referente para crear a tu personaje?

Me fijé en todos, sobre todo en los artistas del género urbano colombiano porque esta es una historia colombiana que surge en la ciudad de Medellín. Mis referentes fueron J Balvin y Maluma, era imposible dejarlos fuera. Pero tuve otros referentes como Piso 21 que es una agrupación a la que admiro mucho y quiero mucho, que conozco personalmente. Nicky Jam, que, aunque no es colombiano, su carrera ha tomado mucha importancia desde que llegó a Colombia y ha trabajado con diferentes productores allá. Yo conocí el reguetón con Don Omar, con Daddy Yankee, con Tego Calderón y fueron referentes para mí y empecé a ver sus entrevistas y la forma en la que se expresaban. Aunque la gente, el referente más fuerte que ve es Maluma, sienten que Charly está muy inspirado en Maluma.

Hombre, físicamente os dais un aire, más que con Balvin.

Tenemos un parecido de cierta forma, yo no lo veo, pero viendo el personaje ya lo veo en el vestuario, en el look y digamos que Maluma maneja esa personalidad que era muy importante para Charly que es este ‘dirty boy’, este tipo que se tiene confianza con las mujeres, con el escenario. No muchos reguetoneros o cantantes del género urbano manejan ese flow de ‘sexy boy’ y, por eso, siento que la gente a veces lo compara con Maluma, porque Charly tiene esa actitud también de sexy boy, me quito la camisa cada vez que puedo, pero en Medellín hay mucho flow. Tú vas a Medellín y es una ciudad que traspira flow, cualquier persona te inspira, es impresionante.

Has conservado una imagen muy similar a la de Charly Flow, ¿eso es porque ya estás metido en la tercera temporada?

(Risas) No, Charly es un poco más arriesgado que yo, pero sin duda, lo acepto. El estar con un equipo de vestuario que todo el día me mantenía al día con la moda, uno empieza a aprender un poco y dices ‘ah, esto me gusta’ y te lo pones y lo ves en la serie y dices, ‘me queda hasta chévere esa chaqueta, qué hay si me compro otra para mí’. Tercera temporada, todavía digamos que, por mi parte, no está nada confirmado. Nos han preguntado muchísimo porque hay muchos rumores, pero realmente de parte mía y de mi equipo, hasta el momento no tenemos nada. Sería mentir, no sabemos si va a pasar, no va a pasar.

¿Qué te gustaría que le pasara a tu personaje en una posible tercera temporada?

Creo que la gente quedó con ganas de ver más de la relación de Charly y Yeimi, que para mí fue una sorpresa que la gente la aceptara también, cosa que me encanta porque me fascina esa pareja. Hay varios personajes por ahí que se quedaron sin resolver. Yo creo que Mike Rivera… Charly siempre tiene su pasado oscuro. Lamentablemente tiene sus errores que lo persiguen y no lo dejan descansar. Podría ser muy chévere que más hay y me gustaría que no perdiera la música ni la acción.

¿Pero te gustaría que volverá el Charly transformado o el Charly errático y canalla?

Me gustaría que fuera este Charly mejorado, pero que tiene que recordar de dónde viene para enfrentar los nuevos problemas que le toca sacar al Charly anterior para enfrentar los nuevos problemas. Una mezcla de los dos, me parecería muy chévere. Y con música, y muchos artistas invitados y, ojalá a otro nivel todo.

En la serie te ponen a unos hijos muy mayores para la edad que tú tienes, ¿no?

Eso me dicen… El que más me preocupaba era mi hijo. Cuando yo retomo grabaciones de la segunda temporada, este muchacho se desarrolló de una forma impresionante. Llegamos todo el elenco a reencontrarnos y, de repente, me encuentro con este niño que mide como 2 metros de alto, 4 de ancho… Dios mío. Juanma se desarrolló muchísimo. Yo decía, se ve mayor para ser hijo mío, pero bueno la fortuna de tener un equipo y una buena dirección, la gente ama la relación de Vanesa y Charly, papá e hija, la aman con locura y eso es por haber hecho un buen trabajo.

Un éxito como el de esta serie conlleva un aumento de la popularidad a escala global, ¿cómo llevas el tema de la fama?

Hasta ahora muy bien. Entré a este medio del entretenimiento muy joven, a mis 17 años y La reina me ha dado un reconocimiento a nivel mundial que antes no tenía. Estas plataformas digitales nos han abierto esta puerta, pero estaba acostumbrado desde muy joven a que la gente en la calle le pare a uno, le pida una foto y no me ha tomado por sorpresa y ya lo sé manejar un poco. Para uno como artista es un sueño tocar a gente de otros países, de otras culturas. Yo me lo gozo, los escucho.

Dices que disfrutas de la fama, pero luego llegan fans acosadoras como la que tú tuviste y supongo que eso da más miedo, ¿no?

Eso es otro nivel, un caso de un millón. En su momento me puso nervioso y me dio miedo. Uno escuchaba historias a nivel mundial, algunos que se obsesionan más de la cuenta, sean mujeres u hombres y, de repente pueden hacerle daño a uno, o a su pareja, su familia. Ese caso fue un poco tenebroso, dices ‘esa persona no está muy bien’. Fue delicado. No llegué a denunciarlo, lo pensé y lo hablé, pero no, me daba más miedo denunciarla. Era bien raro.

De todas formas, tu vida personal la dejas bastante al margen de las redes sociales, ¿por qué?

No me siento cómodo contando cosas muy privadas e íntimas. Me eduqué y sentí que lo privado e íntimo es privado e íntimo. Yo entré muy joven a este mundo del entretenimiento y estoy muy acostumbrado a que hablen y que la gente esté pendiente de la vida de uno, es parte del oficio y a mí me encanta, por eso estoy tan activo en redes. Pero hay cosas privadas que todavía no le he cogido el flow. Mi madre me ha enseñado a ser muy reservado. Es bonito tener tu privacidad y creo que es importante tener esa parcela para ti.

Pero algo que te cambia tanto la vida como la paternidad, ¿lo compartirías?

Habría que verlo y analizar muchas cosas. Todo tiene su momento y su lugar y habría que ver. Respeto todos los puntos de vista y toda la gente que comparte su vida privada y a veces la chismoseo, pero en mi caso personal, me gusta mantenerla privada y reservarla para mí. Cuando desaparezco de redes es porque estoy viviendo mi vida privada e íntima y después aparezco y cuento lo que quiero y lo que puedo contar.

Si cogemos el top de lo más visto en Netflix vemos La reina del flow, pero también Café con aroma de mujer. Charly Flow, Sebastián Vallejo… los dos grandes protagonistas de telenovela colombiana, ¿cómo ves ese duelo?

Me encanta, ya lo tuvimos en Colombia. Charly Flow salió victorioso… jajajajaja… hay que gozárselo cuando se puede. William Levy en realidad es cubano, pero para mí es un placer que haya tenido la oportunidad de ir a Colombia y compartir con actores y actrices colombianos a los que conozco y admiro. A William Levy no he tenido la oportunidad de conocerlo. Obviamente conozco su trabajo, su trayectoria y me han hablado maravillas. Mabel Moreno, que hacía de mi mujer en La reina del flow, está en Café con aroma de mujer y con ella hablaba mucho y me decía ‘es un ser humano increíble, maravilloso’. Sé que disfrutaron mucho el rodaje. Yo cuando puedo, en Netflix, la veo. Es una historia muy colombiana de Fernando Gaitán, muy querida y para mí fue un placer volver a ver esta historia que se había hecho hace muchos años.

Todo apunta a que aquí el duelo lo va a ganar él porque en breve va a venir a trabajar a España para rodar Montecristo y eso da puntos.

Vi la noticia de que va a hacer Montecristo, una historia maravillosa. Yo estaría feliz de la vida trabajando en España.

¿A qué crees que se debe el boom de las telenovelas colombianas en España?

Primero hay que agradecerles a estas plataformas que nos permiten sentir el mundo así de pequeño y poder compartir esta cantidad de contenido a nivel mundial, porque igual que ustedes sienten ese boom de series colombianas, nosotros también sentimos lo que están haciendo en España. La casa de papel, Élite… gracias a Dios esta puerta, estas plataformas, en las que le dan a la gente la opción de elegir, si hay una buena producción, con un buen elenco y bien hecha, volverse viral rápidamente. Además, en Colombia hay mucho talento. Esta historia es innovadora, el tema de la venganza, de la música, Colombia es un país con mucho flow, mucho sabor y eso llama mucho la atención. Colombia es muy bacano.

En España también llevan unos años triunfando las series turcas, ¿han llegado a Colombia?

Sé que hay algunas al mediodía que transmiten en Colombia al mediodía, pero si te soy sincero, no sabría decirte ni siquiera una. Sé que hay una que lleva años, que le hacen memes. Pero en horario prime no hay ninguna, todas son series colombianas. al mediodía ponen alguna que otra novela turca pero no tienen ese boom, o por lo menos yo no me he enganchado.